Siulp, ieri a Torino attentato alla vita e alla sicurezza delle forze dell'ordine

Le violenze contro le forze dell'ordine durante le proteste per la chiusura del centro sociale Askatasuna "non sono episodi isolati ma l'ennesima conferma di una violenza strutturale e reiterata, da anni colpevolmente sottovalutata". Lo afferma il segretario generale provinciale di Torino del sindacato di polizia Siulp di Torino, Eugenio Bravo. "Durante gli scontri - afferma - sono stati lanciati bottiglie, bombe carta, razzi e mattoni: un poliziotto è stato colpito alla testa ed è stato salvato solo dal casco, oltre a 11 operatori feriti. Si è trattato di un attentato diretto alla vita degli appartenenti alle forze dell'ordine". "La chiusura del centro sociale - prosegue Bravo - è un atto dovuto, ma resta una domanda: senza l'assalto a La Stampa, quanti altri poliziotti avrebbero dovuto finire in ospedale prima di intervenire? Askatasuna agisce così da decenni: questo non è attivismo, è violenza, ed era noto a tutti. Altro che derive autoritarie: il vero rischio è l'inerzia dello Stato. Prevenire non è reprimere. Vietare manifestazioni notoriamente violente e sanzionare pecuniariamente in modo rilevante chi le organizza è buonsenso, ed è tempo di agire in questa direzione" Il Siulp, in una nota, auspica che "non vi siano ripensamenti o nuove operazioni di 'bene comune' sulla sede di Askatasuna da parte del Sindaco Lo Russo, che equivarrebbero a una resa delle istituzioni", ed esprime "un sentito ringraziamento a tutte le colleghe e i colleghi che, con grande senso del dovere, hanno rinunciato anche alle ferie per garantire la sicurezza dei cittadini, fronteggiando gli attacchi dei teppisti con professionalità, fermezza equilibrio e straordinaria dedizione".