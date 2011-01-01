Esplosione nella notte, un altro colpo della banda dei bancomat nel Torinese

Ancora un colpo della 'banda dei bancomat' nel Torinese. Nella notte tra sabato e domenica è saltato lo sportello automatico della filiale Unicredit di piazza Europa a Borgaro, proprio di fronte al municipio. I malviventi, poco dopo le 3, hanno fatto esplodere il bancomat con la tecnica della 'marmotta', quindi sono fuggiti con i contanti; da quantificare il bottino. I carabinieri della compagnia di Venaria hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Solo pochi giorni fa un caso analogo si era verificato a Druento.