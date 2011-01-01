Meteo, maltempo in arrivo con pioggia e neve anche a Natale

Si avvicina una perturbazione carica di piogge e nevicate che persisterà per tutta la settimana di Natale. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche già a partire da oggi, con le prime precipitazioni attese sulle regioni del Nord Ovest e sulle due Isole Maggiori. Tutto dipenderà dall'arrivo di correnti fredde di origine polare, in discesa dal Nord Europa. Sono attese nevicate abbondanti: sulle Alpi occidentali potrebbe cadere fino a 1 metro di neve entro Natale oltre i 1400 metri di quota. La fase clou del maltempo è prevista proprio per la settimana di Natale, con piogge battenti su buona parte dell'Italia. Da segnalare anche il deciso rinforzo dei venti con raffiche intense lungo le coste. Per la giornata di Natale, afferma Gussoni, "si preannunciano condizioni meteorologiche che non si vedevano da diversi anni durante questa festività". Le regioni del Centro-Sud e le due Isole Maggiori dovranno fare i conti con rovesci temporaleschi, venti forti e nevicate sugli Appennini a partire dai 1200-1400 metri di quota. Al Nord, invece, si registreranno maggiori schiarite specie su Lombardia e Triveneto; discorso diverso su Emilia Romagna, Piemonte e Valle d'Aosta che rimarranno sotto l'influenza di precipitazioni diffuse, con possibilità di neve fino a quote collinari. Un bianco Natale dunque per le principali località sciistiche delle Alpi occidentali con i fiocchi che potrebbero spingersi fin sulla città di Cuneo. NEL DETTAGLIO Domenica 21. Al Nord: peggiora al Nord-Ovest. Al Centro: stabile, peggiora in serata. Al Sud: piogge all'estremo Sud. Lunedì 22. Al Nord: maltempo al Nord-Ovest. Neve oltre i 1400 metri. Al Centro: piogge specie sul versante tirrenico. Al Sud: instabile con qualche rovescio. Martedì 23. Al Nord: piogge su Liguria, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Al Centro: piogge diffuse, vento forte lungo le coste. Al Sud: rovesci su Puglia, Campania e Calabria. Tendenza: Vigilia e Natale con tante precipitazioni. Neve a bassa quota al Nord Ovest.