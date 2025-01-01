SANITÀ

Esame prioritario? Tra un anno.

Liste d'attesa al Difensore civico

Dopo le prenotazioni farlocche, a Cuneo l'odissea per i pazienti continua. L'azienda diretta tra Tranchida cita una disposizione della Regione negata dal grattacielo. Bloccati o in grave ritardo anche i follow up oncologici. L'ospedale resta senza direttore sanitario

Dopo le prenotazioni farlocche, pure quelle negate. Ottenere un appuntamento per un esame radiologico all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo sembra un’impresa impossibile. Questo, perlomeno, stando alle numerose lamentele dei pazienti che, raccolte dagli sportelli di assistenza gestiti da associazioni di volontariato, si trasformano in altrettante istanze formali dirette all’azienda ospedaliera. Ma non solo.

A occuparsi di una situazione che si protrarrebbe ormai da tempo, con immaginabili e pesanti disagi, è anche il Difensore civico regionale, Paola Baldovino. È di questi ultimi giorni una sua richiesta di chiarimenti giunta al vertice della sanità piemontese, che sembra mettere in luce un cortocircuito tra l’azienda diretta dal commissario Livio Tranchida e il grattacielo del Lingotto.

“Dispiace non potervi aiutare”

L’organismo di tutela amministrativa dei cittadini, dopo aver raccolto le segnalazioni degli sportelli di assistenza e compiuto alcune verifiche sulle procedure utilizzate nell’ospedale del capoluogo della Granda, avrebbe chiesto al vertice della sanità regionale se le risposte date dall’azienda ospedaliera siano, come asserito, conseguenza di disposizioni impartite da Torino.

La questione non è certo di poco conto, visto che si tratta di esami che comprendono anche i follow up oncologici, ovvero quei controlli previsti e dettagliati in precisi percorsi di cura. Da settimane questi pazienti, insieme ad altri affetti da differenti patologie, tra cui quelle cardiache, si vedono respingere la prenotazione.

E anche l’intervento degli sportelli di assistenza si ferma davanti a un muro, sia pure nella forma di un gentile ma netto rifiuto. «Ci dispiace non potervi essere d’aiuto. Per disposizione regionale, dal 15 settembre 2025 le prenotazioni in ambito radiologico e di medicina nucleare presso l’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo – si legge nella risposta alle istanze presentate per conto dei pazienti – sono state demandate a livello centralizzato regionale, con impossibilità di gestione e presa in carico delle stesse da parte dei servizi interni interessati. Le prenotazioni devono essere eseguite tramite Cup regionale – prosegue la comunicazione dell’Urp dell’ospedale – con ricerca di appuntamento in sede provinciale o extraprovinciale».

La disposizione fantasma

Ma qual è la disposizione regionale citata dall’azienda ospedaliera, dalla quale in questi giorni si è dimesso il direttore sanitario Giuseppe De Filippis, nominato appena lo scorso settembre da Tranchida e destinato a dirigere l’Asl di Potenza, meta scelta – per sua stessa ammissione – vista «una prospettiva non chiara a Cuneo»? Dalla direzione regionale della sanità una disposizione del genere viene, di fatto, negata.

L’unico ordine impartito al vertice del Santa Croce e Carle, la cui data coincide con quella citata, riguarda l’immediata sospensione dell’utilizzo delle prenotazioni fittizie, pratica venuta alla luce grazie all’interrogazione presentata proprio alla fine dell’estate dalla consigliera regionale di Avs Giulia Marro.

Insomma, un conto è aver bloccato quel sistema che vedeva fornire ai pazienti appuntamenti a orari e date assurde, come attorno alla mezzanotte o addirittura il giorno di Natale; altro è far riferimento a quella disposizione – come sembra emergere dalla comunicazione dell’azienda – per motivare il rifiuto opposto a prenotazioni che avvengono in tutte le altre Asl e ospedali del Piemonte, compresi gli esami di controllo per malati oncologici che devono essere effettuati proprio nella struttura di riferimento dove il paziente è in cura.

Priorità breve, tempi lunghi

E che non si tratti solo, si fa per dire, di un pur difficilmente spiegabile difetto di comunicazione tra il vertice tecnico della sanità regionale e l’azienda ospedaliera di Cuneo lo confermano i casi segnalati al Difensore civico e quelli che continuano a essere raccolti dagli sportelli di aiuto ai cittadini. Come quello di un paziente con una problematica cardiaca potenzialmente rischiosa che da settimane cerca, senza riuscirvi, di prenotare una scintigrafia miocardica. Il primo posto disponibile a Cuneo è a ottobre 2026, mentre la prescrizione indica una priorità entro dieci giorni. E tramite il Cup regionale quell’esame non è possibile prenotarlo altrove.