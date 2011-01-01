Comune Torino, intrusione uffici Verde pubblico

"Chiuso per inutilità, giù le mani dal verde di Torino". È il cartello affisso sulla porta degli uffici del Verde Pubblico del Comune che, denuncia l'assessore Francesco Tresso sui social, negli scorsi giorni è stato oggetto di "un vile attacco con la manomissione della porta di ingresso e l'affissione di cartelli". "Ho aspettato a comunicarlo, perché nello stesso giorno era in corso un intervento ben più grave per la città", aggiunge Tresso, riferendosi allo sgombero di corso Regina 47. "L'attacco è vile, per più motivi - sottolinea l'assessore -. Intanto perché anonimo, se hai coraggio rivendichi le tue azioni. Poi perché l'effrazione era inutile, all'interno nulla è stato toccato e i cartelli sono stati affissi esternamente, ma è un segnale che suona come una minaccia: guarda che se vogliamo entriamo quando vogliamo. Infine - prosegue - perché si attaccano gli uffici, tecnici agronomi, forestali giardinieri... persone che degli alberi e del verde hanno fatto la loro ragione di vita professionale, e che quotidianamente lo curano con competenza ed entusiasmo. Nonostante le risorse che scarseggiano, i cambiamenti climatici che impongono scelte diverse, gli impedimenti burocratici che rendono più difficoltosa l'operatività. I tecnici non sono politici, sono persone esperte che svolgono il loro lavoro, perché minacciarli? Se la prendano con noi - conclude -, col Sindaco e con l'assessore, si confrontino su dati ed evidenze scientifiche, invece di cercare atti intimidatori come questo, vili appunto. Sappiate che non ci intimidite, che sono orgoglioso di una squadra che lavora con passione e professionalità, non certo per me, ma per il bene comune della città".