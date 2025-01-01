Intesa presenterà il nuovo piano il 2 febbraio

Intesa Sanpaolo presenterà il nuovo piano d'impresa il 2 febbraio prossimo insieme ai risultati del 2025. Sia il piano sia i conti saranno sul tavolo del cda il giorno precedente. E' quanto emerge dal calendario finanziario del gruppo bancario guidato da Carlo Messina. Il 26 febbraio si terrà poi il cda per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio della capogruppo e del bilancio consolidato del 2025. Il 30 aprile è la data fissata per l'assemblea sul bilancio 2025 e sula destinazione dell'utile.