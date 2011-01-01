Provincia del Vco, Albertella eletto presidente

Il nuovo presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola è Giandomenico Albertella, attuale sindaco del capoluogo Verbania. Il candidato del centro destra ha sconfitto Enrico Barbazza, primo cittadino del piccolo comune di Malesco. Albertella, che succede al presidente uscente Alessandro Lana di Piedimulera, ha ottenuto 354 voti (che equivalgono a 44.748 voti ponderati). Barbazza, nome espresso dalle forze di centro sinistra, si è fermato a 231 preferenze (34.218 voti ponderati).