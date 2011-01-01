Sequestrati sei chilogrammi di botti illegali nel Torinese

Un commerciante ambulante di 46 anni è stato denunciato dai carabinieri a Rosta, nel Torinese, al termine di controlli contro il commercio abusivo di materiale pirotecnico in vista delle festività natalizie. L'intervento risale alla mattinata del 19 dicembre ed è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Rivoli. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, i militari dell'Arma hanno rinvenuto quasi sei chilogrammi di materiale pirotecnico di fabbricazione cinese, detenuto illegalmente. In particolare sono state trovate dodici batterie di tubi monocolpo, contenenti ciascuna circa mezzo chilogrammo di materiale esplodente. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro probatorio, repertato e affidato in custodia giudiziale a un'azienda specializzata, a disposizione dell'autorità giudiziaria.