Fiducia nel 2026, nonostante tutto: più investimenti e occupazione, frenano export e automotive

In mezzo a guerre commerciali, mercati instabili e transizioni industriali ancora incompiute, le imprese piemontesi scelgono di guardare avanti. La zavorra della manifattura. Un ottimismo consapevole, più di resistenza che di slancio

Il Piemonte industriale guarda l’anno nuovo con un sorriso prudente e qualche ruga. I numeri dell’indagine congiunturale del Centro Studi dell’Unione Industriali Torino parlano di fiducia diffusa, investimenti che tengono e occupazione in leggero progresso. Ma sotto la media rassicurante si muovono due economie che vanno in direzioni opposte: da una parte il terziario che corre, dall’altra una manifattura che continua a frenare, trascinata giù soprattutto dall’automotive e dal tessile.

Secondo il campione di circa 1.200 imprese piemontesi le attese complessive per i primi tre mesi del 2026 sono positive su occupazione (+6%), produzione (+3,2%) e ordini, mentre restano in territorio negativo export (-5,3%) e redditività (-1%). È il segno di un sistema che lavora, investe e tiene botta, ma fatica a trasformare lo sforzo in margini, soprattutto sui mercati esteri.

Investimenti in crescita, nonostante tutto

Non a caso, il dato forse più significativo è quello sugli investimenti: la propensione sale al 77,1% delle imprese, con un quarto del campione pronto ad acquistare nuovi impianti, in crescita rispetto all’autunno. Un segnale che a Torino e in Piemonte viene letto come una scelta strategica più che come un azzardo. «Non è una scommessa, ma un grande gesto di fiducia», rivendica Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, sottolineando come il 2025 – dato per perso da molti – si sia invece chiuso meglio del previsto grazie alla capacità delle imprese di adattarsi rapidamente a mercati, prodotti e tecnologie.

Manifattura in affanno, il terziario va

Il problema, però, è che non tutti i settori viaggiano alla stessa velocità. Il manifatturiero, che pesa per circa due terzi del campione, continua a segnare saldi negativi su tutta la linea: produzione (-3,9%), nuovi ordini (-4,5%), redditività (-6,8%) ed export (-6%). A tirare verso il basso è soprattutto la metalmeccanica, con un saldo negativo sulla produzione (-7,5%) che dura ormai da dieci trimestri consecutivi, e dentro quel perimetro l’automotive resta l’anello debole, insieme alla metallurgia. Male anche le cosiddette manifatture “varie” e il cartario-grafico, mentre il tessile-abbigliamento resta inchiodato a una prudente linea di galleggiamento.

A reggere – e in alcuni casi a spingere – sono invece alimentare, edilizia, impiantisti e chimica, che mostrano attese più rosee e una maggiore stabilità. Ma è nel terziario che si gioca la partita della crescita: commercio e turismo viaggiano con un saldo positivo intorno al +30%, i servizi alle imprese superano il +24%, l’Ict resta tonico e anche il trasporto di merci e persone guarda al futuro con moderato ottimismo. Una dinamica avviata già dopo il Covid e che da oltre due anni compensa, almeno nei numeri complessivi, la debolezza industriale.

Export debole e lavoro sotto pressione

Il rovescio della medaglia è l’export, che resta il vero tallone d’Achille del sistema piemontese. Più aumenta la quota di fatturato realizzata all’estero, più peggiorano le aspettative sulla produzione. Le aziende poco esposte ai mercati internazionali guardano al 2026 con fiducia, mentre quelle fortemente esportatrici continuano a scontare guerre commerciali, tensioni geopolitiche e instabilità globale. Un fattore strutturale che da undici trimestri consecutivi frena le prospettive.

Sul fronte del lavoro, il ricorso alla cassa integrazione rimane sostanzialmente stabile (10,9% delle imprese), ma sale nel manifatturiero, dove sfiora il 15%, confermando che la tenuta occupazionale non è uniforme e resta legata alle difficoltà di alcuni comparti chiave.

Tradotto dal linguaggio delle percentuali a quello della politica economica: il Piemonte non è in recessione, ma nemmeno in piena corsa. Investe, innova, si riorganizza, però paga il conto di una transizione industriale ancora incompleta e di un contesto internazionale che continua a penalizzare chi vive di export. Il 2026 si apre così, con fiducia sì, ma senza illusioni. E con la consapevolezza che il vero nodo non è se il sistema tiene, ma chi resta indietro mentre gli altri vanno avanti.