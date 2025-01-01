Regione Piemonte, 5,5 milioni per sicurezza strade, edifici e fiumi

Continuano gli investimenti della Regione Piemonte per la sicurezza del territorio: con un nuovo provvedimento sono stati assegnati oltre 5,5 milioni di euro a 70 Comuni piemontesi e alla Provincia di Cuneo per la realizzazione di 85 interventi grazie all'utilizzo della legge regionale n.38/78. Le opere finanziate riguardano in particolare la messa in sicurezza della viabilità comunale, il ripristino e il consolidamento di edifici pubblici, il rafforzamento delle infrastrutture danneggiate da eventi meteorologici intensi, la realizzazione di opere di difesa idraulica, il consolidamento degli argini e alla gestione delle criticità lungo i corsi d'acqua. "Nel corso del 2025 - ricorda il presidente Alberto Cirio - la Regione ha destinato risorse importanti alla tutela del territorio e alla sicurezza delle comunità locali. Il Piemonte è un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e richiede attenzione costante: investire nella prevenzione, nella sicurezza delle strade e degli edifici pubblici significa proteggere i cittadini e sostenere concretamente i Comuni". Sulla stessa linea l'assessore alla Difesa del suolo, Opere pubbliche e Protezione civile Marco Gabusi, che sottolinea come "la Regione sia sempre al fianco degli enti locali, soprattutto di quelli più piccoli, che spesso faticano a reperire risorse per interventi indispensabili. Questi finanziamenti consentono di intervenire tempestivamente su situazioni di criticità, migliorando la sicurezza delle infrastrutture e riducendo il rischio per le persone. Con questo ultimo provvedimento andiamo a soddisfare quasi tutte le richieste pervenute". L'importo complessivo di 5.543.000 euro è così suddiviso per provincia: per Alessandria sono stati finanziati dieci Comuni per quindici interventi con 780.350 euro, per Asti undici Comuni per dodici interventi con 470.960 euro, per Biella tre Comuni per tre interventi con 145.000 euro, per Cuneo dodici Comuni e la Provincia per quindici interventi con 1.400.000 euro, per Novara quattro Comuni per cinque interventi con 200.000 euro, per Torino venti Comuni per venticinque interventi con 1.706.000 euro, per il Verbano Cusio Ossola tre Comuni per sei interventi con 440.500 euro e per Vercelli sette Comuni per sette interventi con 398.000 euro.