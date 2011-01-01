Askatasuna, sabato sera bloccati e rilasciati tre dimostranti

Tre dei partecipanti al corteo di sabato scorso a Torino contro lo sgombero di Askatasuna sono stati bloccati dalle forze dell'ordine alcune ore dopo la manifestazione e rilasciati dopo il sequestro di materiali (come i telefonini) di cui erano in possesso. Lo si è appreso da fonti informate. I tre, secondo quanto è trapelato, erano su un furgone utilizzato dai dimostranti durante il corteo. Anche il mezzo è stato preso in consegna dagli operatori.