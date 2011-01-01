False ricette per lo "sballo viola", due denunciati a Torino

Due giovani, di 19 e 20 anni, sono stati denunciati dalla polizia a Torino perché ritenuti responsabili della falsificazione di ricette mediche per ottenere sciroppi a base di codeina e produrre il cosiddetto sballo viola, una miscela drogante diffusa tra i giovanissimi. Gli agenti del commissariato San Paolo hanno fermato all'esterno di una farmacia un diciannovenne italiano che stava tentando di acquistare uno sciroppo. Dagli accertamenti è emerso che il giovane, in concorso con un ventenne con precedenti per reati contro il patrimonio, residente nello stesso stabile a Grugliasco, intendeva realizzare una miscela ottenuta combinando bevande gassate e sciroppi contenenti codeina. A seguito di una perquisizione nell'abitazione del ventenne sono stati trovati un flacone dello stesso sciroppo, una ricetta contraffatta, un bilancino di precisione, una pistola giocattolo priva del tappo rosso e un passamontagna. I due sono stati denunciati per concorso in falso e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività è emersa nell'ambito di un controllo straordinario del territorio svolto nei giorni scorsi in orario serale nel quartiere San Paolo, coordinato dalla polizia di Stato con la collaborazione della guardia di finanza e dei carabinieri. Nel corso del servizio sono state identificate oltre 100 persone e controllati otto esercizi commerciali, soprattutto nell'area pedonale di piazza Sabotino, dove è stato rinvenuto e sequestrato un taser a carico di ignoti. Due persone sono state inoltre sanzionate amministrativamente perché trovate in possesso di una modica quantità di hashish.