PALAZZO LASCARIS

Il Piemonte ha un piano sanitario. Regalo sotto il vischio per Riboldi

Con 30 voti a favore e 16 contrari, il Consiglio regionale dà il via libera al provvedimento bandiera dell'assessore meloniano: "Così abbatteremo le liste d'attesa". Bocciatura netta da parte delle opposizioni, che però portano a casa molti emendamenti

Dopo oltre un decennio, il Piemonte torna a dotarsi di uno strumento organico di programmazione in materia di Sanità, materia che incide per l’80% sul bilancio della Regione. Con 30 voti favorevoli e 16 contrari, in mattinata il Consiglio regionale ha approvato il Piano socio-sanitario 2025-2030 al termine di un dibattito iniziato due mesi fa in commissione e proseguito in aula a partire dalla scorsa settimane.

La Giunta esulta (in presenza)

Il provvedimento, fortemente voluto dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi, rappresenta l’atto principale di pianificazione della sanità e del welfare regionale per i prossimi cinque anni. “L’obiettivo è riportare nell’alveo della sanità pubblica le persone che oggi ne sono escluse e abbattere le liste d’attesa”, ha dichiarato Riboldi subito dopo il voto, ricevendo l’abbraccio del presidente della Regione Alberto Cirio, che in aula ha rivendicato il valore politico dell’approvazione: “Restituiamo alla Regione il ruolo che la Costituzione le assegna, quello di ente di programmazione. Non di gestione del quotidiano, ma di visione”, ha dichiarato trionfante il governatore, in una seduta record per la sua giunta: quasi tutti i componenti (eccezion fatta per gli assessori Chiorino e Chiarelli e la sottosegretaria Porchietto) erano presenti a Palazzo Lascaris, dopo che negli ultimi mesi ci avevano abituato a mandare in aula un solo assessore, quanto basta per garantire il numero legale.

Gli obiettivi del piano

Il Piano punta con decisione sull’integrazione socio-sanitaria, indicata dall’assessore al Welfare Maurizio Marrone come una delle conquiste principali del documento. Tra le novità spiccano l’istituzione della figura del direttore socio-sanitario e una convenzione modello tra distretti sanitari e ambiti territoriali sociali, pensata per ridurre le disomogeneità di servizio in una regione complessa come il Piemonte.

Se la maggioranza rivendica un documento “moderno, approfondito e condiviso con il territorio”, le opposizioni mantengono un giudizio politico negativo. “Uno strumento utile, ma non decisivo”, l’ha definito il consigliere regionale del Pd, Daniele Valle, denunciando l’assenza di un cronoprogramma chiaro, di obiettivi misurabili e di risorse certe, mentre la capogruppo dem Gianna Pentenero parla di “piano privo di basi e di finanziamenti”. Critiche simili sono arrivate da Alleanza Verdi-Sinistra e dal Movimento 5 Stelle, che in un comunicato congiunto dei suoi tre consiglieri (la capogruppo Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio) ha parlato di ritardi gravi e di una sanità governata “alla giornata”, e dalla consigliera di Stati Uniti d’Europa Vittoria Nallo, che ha accusato la Giunta di aver rinunciato a una vera visione strategica.

Aggiustamenti vari

Eppure, proprio le minoranze escono dall’Aula con un risultato politico tutt’altro che marginale. Pur votando contro il Piano, hanno di fatto contribuito in modo sostanziale alla sua riscrittura: circa 150 emendamenti presentati, 90 dei quali approvati. Un lavoro che ha inciso su temi come la salute mentale, la sicurezza sul lavoro, la tutela del personale sanitario, l’attenzione a specifiche patologie, la sanità territoriale, la salute delle donne e l’approccio “One Health”, con il riconoscimento del ruolo dei presidi veterinari pubblici.

Un paradosso solo apparente: un Piano contestato nel suo impianto complessivo, ma profondamente corretto nel merito grazie al contributo delle opposizioni. “Ora la vera sfida è l’attuazione”, avvertono dai banchi della minoranza. Anche perché, al di là delle dichiarazioni e delle visioni strategiche, il vero giudizio sul Piano socio-sanitario si potrà misurare solo nei prossimi anni, giorno dopo giorno, in considerazione della capacità della Regione di trasformare le linee guida approvate in servizi concreti per i cittadini piemontesi.

Esercizio provvisorio

Nella seduta odierna, ultimo appuntamento prima delle vacanze natalizie, il Consiglio Regionale ha dato il via libera anche all’esercizio provvisorio, approvato all’unanimità dei votanti (38, mentre 7 consiglieri non hanno partecipato al voto), che consentirà alla Regione di continuare ad operare in attesa dell’approvazione della legge di Bilancio, che slitta per l’ennesima volta a inizio 2026. “Mi auguro che il prossimo anno il Bilancio possa essere approvato entro dicembre”, ha dichiarato il relatore di minoranza Fabio Isnardi, consigliere del Pd. Se lo augurava anche la Corte dei Conti e l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, ma il Piano Riboldi-Marrone ha avuto la precedenza.