Provincia Vco, vince Albertella. Bocciato da FI, promosso da Cirio

Mentre il governatore si congratula per l'elezione, il partito di cui è vicesegretario a Verbania continua a fustigare il sindaco. Emergono così le profonde contraddizioni azzurre tanto da incrinare la posizione della capa locale Mirella Cristina

Pubblicamente Alberto Cirio fa gli auguri. Privatamente, o meglio localmente, Forza Italia affila i coltelli. È tutto qui il piccolo grande pasticcio azzurro che va in scena a Verbania, dove il sindaco Giandomenico Albertella riceve le congratulazioni del presidente della Regione Piemonte e vicesegretario nazionale del partito per l’elezione a presidente della Provincia del Vco, salvo dimenticare – o fingere di dimenticare – che nella sua città Forza Italia è all’opposizione.

Il messaggio di Cirio è istituzionale, cordiale, perfetto nella forma. Peccato che cozzi con la linea tenuta sul territorio, dove proprio la formazione post berlusconiana rappresenta l’opposizione più dura e organizzata contro il sindaco. Mesi fa, tanto per gradire, il partito aveva tappezzato Verbania con manifesti che ritraevano il volto di Albertella in bianco e nero, accompagnato da una parola sola, inequivocabile: “Bocciato”. Firma in basso a destra: Forza Italia. Altro che applausi.

Non si tratta di battitori liberi o di malumori marginali. Nei banchi del Consiglio siedono Mirella Cristina, segretaria provinciale di Forza Italia ed ex deputata, nonché candidata sindaco del centrodestra nel 2024, e Samuele D’Alessandro, segretario provinciale dei giovani azzurri. L’ossatura del partito, non una fronda. E allora la domanda diventa inevitabile: come si spiega l’encomio pubblico di Cirio al “nemico” politico della sua stessa Forza Italia verbanese? Distrazione romana? Dissonanza piemontese? O l’ennesimo cortocircuito interno che prelude a un cambio di linea – e magari di vertice – anche nel Vco? Per ora risposte non ce ne sono. Ma più di un sopracciglio, in casa azzurra, si è alzato.

Albertella intanto incassa la vittoria. Alla guida della Provincia del Verbano Cusio-Ossola succede ad Alessandro Lana, dopo aver sconfitto Enrico Barbazza, sindaco di Malesco e candidato del centrosinistra, con il 56,7% dei voti ponderati contro il 43,3%. Un risultato netto, maturato al termine di un voto a cui hanno partecipato sindaci e consiglieri di 73 Comuni su 74 (assente solo Macugnaga), secondo il sistema ponderato a “peso” demografico. Albertella ha prevalso nei Comuni fino a 5.000 abitanti e nei tre più popolosi – Verbania, Domodossola e Omegna – mentre Barbazza ha raccolto consensi soprattutto nei Comuni di media dimensione, tra i 5.001 e i 10.000 abitanti.

In teoria, il partito del centrodestra più vicino ad Albertella dovrebbe essere proprio Forza Italia. In pratica, è quello che lo ha attaccato con maggiore continuità. Vero che il sindaco di Verbania è arrivato a Palazzo di Città da civico, sconfiggendo al primo turno il centrodestra e al ballottaggio il centrosinistra. Ma è altrettanto vero che, a distanza di un anno, alcune posizioni si sono progressivamente riavvicinate. Almeno nei rapporti personali e regionali.

Albertella, del resto, ha da sempre vantato un rapporto stretto con Cirio. Ma se a Torino il dialogo è aperto, a Verbania il clima resta gelido. In questo primo anno di amministrazione, le critiche più feroci arrivate al sindaco – dal centrodestra e non solo – portano quasi sempre il timbro di Forza Italia. Il caso dei manifesti del 26 giugno resta l’episodio più eclatante: un giudizio politico tranchant, senza appello, messo in piazza a caratteri cubitali.

Eppure, anche dentro il partito, non tutti la pensano allo stesso modo. Al netto della linea durissima incarnata da Mirella Cristina, c’è chi, tra gli azzurri, non disdegnerebbe affatto di poter annoverare Albertella tra le proprie fila. Un’ipotesi che oggi resta sottotraccia, ma che contribuisce ad alimentare l’ambiguità di fondo.

Congratulazioni ufficiali da Torino, bocciature affisse sui muri di Verbania: il cortocircuito azzurro è servito. E finché qualcuno non deciderà quale sia la linea vera, il rischio è che a saltare non sia solo la coerenza politica, ma anche la credibilità del partito sul territorio.