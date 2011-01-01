A Torino da domani il semaforo antismog torna bianco

Dopo la pioggia migliora la qualità dell'aria a Torino e da domani, secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, il semaforo antismog a Torino torna bianco. Fino a mercoledì 24 dicembre, prossimo giorno di controllo, le misure di limitazione del traffico saranno solo quelle strutturali e i diesel Euro 5 potranno tornare a circolare. Eventuali variazioni del semaforo antismog in vigore, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di pm10, ed entrano in vigore il giorno successivo.