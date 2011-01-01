Diasorin, buyback fino a 250 milioni di euro per remunerare i soci

Il cda di Diasorin ha deliberato di sottoporre all'assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sino a un esborso complessivo di massimi 250 milioni e, in ogni caso, per un quantitativo massimo non superiore a 4,5 milioni di azioni, pari a circa l'8% del capitale. Sarà quindi proposto all'assemblea di autorizzare l'annullamento, senza riduzione del capitale della totalità delle azioni acquistate in esecuzione del buyback e di un quantitativo ulteriore di titoli già in portafoglio della società, sino a un massimo di 2 milioni di azioni. L'operazione si propone di remunerare gli azionisti e, in particolare: restituire valore ai soci con modalità alternative rispetto alla distribuzione di dividendi; migliorare le metriche finanziarie, in particolare l'earning per share. Il buyback - si legge in una nota - rappresenta un importante segnale di fiducia da parte del management di Diasorin, secondo cui i corsi azionari attuali non riflettono in pieno le prospettive future della società. L'operazione mantiene sostanzialmente inalterata la capacità di investire nelle opportunità di crescita organiche e inorganiche che si presenteranno, in linea con la strategia di sviluppo.