ENTI LOCALI

Comuni montani, intesa in salita: Calderoli concede una proroga

Fumata nera al tavolo tra Governo e Regioni: lo schema di decreto sulla classificazione continua a dividere, tra criteri contestati e paradossi evidenti. Il Piemonte chiede correzioni per evitare l'esclusione di decine di paesi a rischio spopolamento

Altro che sentiero condiviso: sulla mappa della nuova classificazione dei Comuni montani il confronto tra Governo e Regioni resta accidentato, con più frane che punti fermi. L’ennesima riunione, andata in scena questa mattina tra i delegati regionali e il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, si è chiusa con una nuova proroga e un rinvio a data ravvicinata. Segno che la quadra, semplicemente, non c’è.

Il nodo è noto: lo schema di decreto attuativo della legge sulla montagna – approvata il 12 settembre scorso – che nella sua versione iniziale tagliava fuori circa 1.100 Comuni dall’elenco dei montani. Un colpo secco, accolto da proteste trasversali e malumori diffusi. Da qui la disponibilità di Calderoli a concedere tempo alle Regioni, ancora alle prese con una proposta unitaria tutt’altro che definita, e l’accordo a rivedersi entro una settimana. Con un obiettivo dichiarato: arrivare a un’intesa unanime da sottoporre poi anche a Comuni e Province, per “condividere il percorso” con tutti gli enti territoriali.

Calderoli e la “vera” montagna

Il ministro, però, non arretra sul metodo. I criteri contestati – ha ricordato – sono stati elaborati dai tecnici indicati dagli stessi Enti territoriali. Tradotto: meno scaricabarile e più responsabilità. Un richiamo alla “serietà delle proposte” già suonato nelle precedenti occasioni, mentre dal fronte delle Regioni si insiste su un punto politicamente esplosivo: l’elenco attuale è pieno di paradossi evidenti. Comuni che di montano hanno poco o nulla e altri, con caratteristiche oggettive, lasciati fuori. Un cortocircuito che – fanno notare al ministero – va risolto con buonsenso e con una visione d’insieme, non a colpi di egoismi territoriali.

Il principio, almeno sulla carta, è condiviso: riconoscere e promuovere la “vera montagna” sulla base di criteri oggettivi e reali, come stabilito dalla Legge 131/2025 e dall’articolo 44 della Costituzione. Peccato che, quando si passa dalla teoria alle soglie altimetriche, l’unità evapori.

Il Piemonte alza la mano

A dirlo senza giri di parole è il Piemonte, rappresentato dall’assessore alla Montagna Marco Gallo che ha messo sul tavolo osservazioni tecniche e politiche sullo schema di decreto, segnalando criticità pesanti sull’esclusione di diversi Comuni – soprattutto appenninici – che, pur sotto certe quote, vivono condizioni di montanità indiscutibili. Da qui una proposta di modifica dei criteri, costruita – assicurano in Regione – nel pieno rispetto dell’impianto della legge nazionale: l’effetto sarebbe quello di ricomprendere circa 40 Comuni piemontesi rispetto alla bozza attuale, riducendo l’impatto sui territori più esposti allo spopolamento.

«Il Piemonte sta facendo la propria parte – ha rivendicato Gallo – per evitare che la legge sulla montagna diventi una mera operazione statistica. Deve essere uno strumento equo, coerente con la realtà dei territori, capace di garantire pari opportunità di accesso alle politiche e alle risorse nazionali».

L’asse Uncem e il rischio ricorsi

Nel frattempo, dal mondo degli enti montani arriva una sponda ma anche un avvertimento. Il presidente nazionale dell’Uncem, Marco Bussone, parla apertamente di una partita che rischia di dividere e trasformarsi in una polemica fortissima. Due, secondo lui, le vie d’uscita: o un allargamento dell’elenco, rivedendo percentuali di territorio e soglie minime di altitudine, oppure – opzione più radicale – concedere alle Regioni 30 giorni per rimettere mano agli elenchi, aggiornando su base regionale parametri di altitudine e pendenza. Un modo per evitare il rischio concreto di ricorsi alla Corte costituzionale, visto che la materia montagna – classificazione compresa – è competenza regionale, come sancito da diverse sentenze di circa quindici anni fa. Quanto alle risorse, Bussone suggerisce una soluzione tampone: continuare a ripartirle con i parametri usati nel 2023 e nel 2024, senza attendere per forza la nuova classificazione.

Il fronte emiliano

Ma se dal Piemonte e dall’Uncem arrivano proposte, dall’Emilia-Romagna il clima è decisamente più cupo. L’assessore al Bilancio Davide Baruffi parla senza mezzi termini di “nuova fumata nera”. Intervenendo in Assemblea legislativa durante la discussione sul bilancio 2026 della giunta de Pascale, Baruffi ha spiegato che l’incontro con Calderoli è arrivato dopo un rinvio e si è chiuso, ancora una volta, senza le condizioni per un’intesa sui criteri di riclassificazione. La prossima tappa è fissata per il 29 dicembre, ma l’ottimismo scarseggia: «Ringrazio il ministro per la disponibilità – ha ammesso il dem – ma sarà molto complicato arrivare a un accordo. Le valutazioni sono oggettivamente diverse».

Una partita ancora in salita

Traduzione politica: tutti d’accordo nel dire che i criteri così non funzionano, nessuno disposto a cedere davvero. E mentre il calendario scorre, la montagna – quella vera – resta appesa a una classificazione che rischia di nascere già azzoppata.