Fitch conferma il rating di Iren a BBB con outlook stabile

L'agenzia Fitch ha confermato il rating a lungo termine di Iren a BBB con outlook stabile. Resta confermato anche il rating del debito senior a BBB+ e del debito subordinato a BBB-. La conferma del rating, sottolinea l'azienda, "riflette la strategia prudente di Iren, con attenzione alla disciplina finanziaria e a una capital allocation selettiva". L'agenzia, rimarca, "considera positivamente il profilo di business del Gruppo, grazie alla prevalenza di attività regolate e quasi-regolate che garantiscono un'elevata prevedibilità dei flussi di cassa, oltre a una gestione finanziaria focalizzata al mantenimento dell'attuale livello di rating'. L'outlook 'Stable', rimarca Iren, "riflette le attese dell'agenzia sul mantenimento di un'adeguata flessibilità finanziaria per la stabilità del rating, grazie a un Ffo net leverage ampiamente sotto i limiti".