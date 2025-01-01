Lear: sindacati, raggiunta intesa che non ci soddisfa

"L'intesa odierna, anche se offre un'opportunità a un territorio in forte sofferenza, non può vederci pienamente soddisfatti a causa della chiusura manifestata da parte aziendale. Per senso di responsabilità e di democrazia, è stato stabilito che la decisione ultima sull'ipotesi di accordo spetterà all'assemblea dei lavoratori, che si riunisce nella giornata odierna". Così Fim, Fiom, e Uilm di Torino, unitamente alla Rsu aziendale Lear, dopo che oggi è stata raggiunta una ipotesi di accordo per la reindustrializzazione del sito di Grugliasco. I sindacati, che si sono incontrati con Lear e Fipa presso la Regione Piemonte per definire il potenziale progetto di reindustrializzazione della newco Fipa, hanno provato a "contrattare le migliori condizioni possibili per i lavoratori, partendo dalle istanze presentate nel corso di tutta la trattativa, iniziata a settembre 2025 e portata avanti presso la Regione Piemonte e il Mimit". Ma "durante le battute finali del confronto, le aziende hanno perentoriamente comunicato la chiusura della trattative presentando testi e condizioni ultimative", Abbiamo "preso atto - dicono i sindacati - della conclusione della trattativa, condividendo di portare l'ipotesi di accordo all'assemblea dei lavoratori".