L'uscita di Crosetto

Dicono che…il giovane Giovanni Crosetto non ce la faccia più a gestire il doppio incarico: l’ambizioso nipote del ministro della Difesa è sempre più concentrato sulla sua attività da parlamentare europeo, così il suo ruolo da capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Torino è passato in secondo piano, tanto che in Sala Rossa ormai non lo si vede più, con i colleghi di partito Enzo Liardo e Ferrante De Benedictis a farne le veci. Così “Crosettino” sarebbe pronto a lasciare la poltrona di Palazzo Civico, dov’era stato eletto nel 2021, per dare priorità assoluta a quella di Bruxelles, dov’è arrivato nel 2024.

Al suo posto entrerebbe il primo dei non eletti tra le fila di FdI: l’ex direttore generale delle Molinette Emilio Iodice, già assessore comunale a Novara tra le insegne della Lega, prima di lasciare il Carroccio nel 2020 (deluso per non essere stato candidato alle regionali del 2019) e fare il suo ritorno a casa della Fiamma, vista la sua storica militanza in Alleanza Nazionale. Un ritorno non fortunatissimo vista la mancata elezione, ma che potrebbe avere un lieto fine in questo scampolo finale della consiliatura. Sperando di aver più fortuna nel 2027, quando il nipote del gigante di Marene sarà ormai volato verso altri lidi.