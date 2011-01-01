ENTI LOCALI

Comuni: Nord avanza, Sud in deficit. "Serve un'agenzia per la riscossione"

In manovra maglie più larghe per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione. Mezza Italia è segnata da difficoltà di bilancio. Canelli (Ifel): "La differenza la fa la capacità di introitare il denaro dovuto", dalla Tari alle multe. Il futuro organismo indicato dal Mef

Regole ancora meno rigide per i Comuni che intendano utilizzare l’avanzo di amministrazione per spese correnti non permanenti, investimenti o estinzione di prestiti. Lo prevede il testo definitivo della manovra che, tuttavia, non è stata certo improntata a notevoli concessioni nei confronti degli enti locali. Maglie un po’ più larghe rispetto al passato, dunque, per quelle amministrazioni comunali che possono contare su risorse avanzate nell’esercizio precedente.

Conti in manovra

Ma è proprio la differenza tra chi si trova in queste condizioni e chi, al contrario, vede i conti segnati più o meno profondamente dal disavanzo a fornire l’ennesima fotografia, attuale e reale, di un’Italia divisa in due. Se dagli ultimi dati relativi al 2024 e a circa il 99% dei Comuni italiani emerge un avanzo complessivo nazionale pari a 762.769.317,94 euro, le due Italie dei bilanci comunali affiorano chiaramente dai numeri dell’avanzo libero, ovvero quei soldi che un Comune può realmente spendere dopo aver accantonato tutto il resto, come previsto dal Testo unico degli enti locali e dalle altre norme finanziarie.

Al Nord questo gruzzolo sfiora i 4 miliardi, 3,916 per la precisione. Ma al Sud una cifra apparentemente simile, 3,153 miliardi, presenta il segno meno, evidenziando un pesante disavanzo che non solo rende di fatto vane le misure introdotte dalla manovra, ma pone ancora una volta l’interrogativo sulle cause di questa enorme differenza che divide in due il Paese.

Incassare il dovuto

Per Alessandro Canelli, sindaco di Novara e presidente di Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale in seno all’Anci, «è evidente come la maggior parte dei Comuni che hanno difficoltà nell’evitare il disavanzo sia collocata nel Meridione. Questo è acclarato e non da oggi». Meno esplicitate, invece, le cause di tutto ciò. «Ma la domanda sul perché ci si trovi di fronte a una così pesante differenza – sostiene Canelli – va posta. E una delle risposte, probabilmente la principale, sta nella scarsa capacità di riscossione che porta a quelle situazioni in cui gli enti locali accusano più o meno pesanti deficit».

Per il presidente di Ifel, dalla Tari alle contravvenzioni al codice della strada, passando per tutte le tasse e le imposte che i Comuni devono introitare, più è alta la capacità di riscossione, più cresce l’avanzo. Al contrario, «laddove recuperare il denaro dovuto riesce meno, ecco salire il disavanzo e mettere i bilanci in crisi. Queste situazioni, accumulate nel tempo, generano conseguenze che anche gli ultimi dati fanno emergere con chiarezza». Da leghista, Canelli vede naturalmente tra le soluzioni anche l’autonomia rafforzata che, pur agendo sulle Regioni, «dà una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali e rende anche più facile per i cittadini comprendere la corrispondenza tra ciò che si paga e ciò che si riceve in termini di servizi e infrastrutture».

La nuova agenzia

Basterebbe, per esempio, ricordare che le nuove norme introdotte in manovra prevedono che le risorse destinate a opere sotto i 150mila euro possano restare nel fondo vincolato anche senza l’impegno dei lavori entro il 31 dicembre, evitando così il rientro automatico negli avanzi e garantendo la continuità della programmazione degli investimenti.

Innovazioni e misure a maglie più larghe che possono essere utilizzate, naturalmente, da quei Comuni che l’avanzo lo hanno, e non certo da quelli in deficit, per i quali i problemi sono ben altri. Un’Italia, dunque, destinata a rimanere divisa in due? «Ovviamente al Nord c’è maggiore ricchezza e questo è un altro fattore che concorre, insieme alla scarsa capacità di riscossione. Ma proprio su quest’ultima – osserva Canelli – un aiuto importante potrebbe arrivare da quell’obiettivo indicato dal Mef e condiviso dall’Anci, ovvero la creazione di un’agenzia della riscossione degli enti locali». Per il presidente di Ifel, questo organismo «sarebbe un importante supporto per quei Comuni che mostrano ancora fragilità su questo fronte. Ci vorrà un po’ di tempo, ma sono convinto che ci si arriverà».