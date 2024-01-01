Stellantis a novembre in Europa -2,7% di auto vendute

Stellantis a novembre ha immatricolato nell'Europa Occidentale (Unione europea, Regno Unito e Paesi Efta) 138.747 auto, il 2,7% in meno dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è in discesa al 12,9%, rispetto al 13,5% dello stesso mese dello scorso anno. Negli undici mesi del 2025 il gruppo ha venduto 1.760.601 vetture, con un calo del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno precedente. La quota di mercato risulta pari al 14,6% a fronte del 15,5% dello stesso periodo del 2024.