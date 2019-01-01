A novembre mercato auto Europa +2,4%, +23,5% per elettriche

A novembre in Europa Occidentale (Ue, più Efta e Uk) sono state immatricolate 1.079.600 auto, con un incremento del 2,4% sul novembre dello scorso anno, ma con un calo del 10,9% sulla situazione ante-crisi, cioè rispetto a novembre 2019. Nel periodo gennaio-novembre, secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, le auto vendute sono state 12.098.687, l'1,9% in più sullo stesso periodo del 2024, ma il 16,8% in meno rispetto alla situazione ante-crisi. In novembre sono state registrate quote rilevanti per le elettriche. Nell'intera Europa Occidentale la quota ha toccato il 23,5% contro il 17,5% del novembre 2024.