Incendio nella notte in un alloggio a Torino, due intossicati

Un incendio è divampato nella notte intorno alle 3.30 in un alloggio al quarto piano di un palazzo di via Mercadante, a Torino. Due persone sono rimaste intossicate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato lo stabile e spento le fiamme, e i sanitari del 118 di Azienda Zero. I due intossicati sono stati presi in carico dall'equipe sanitaria dell'ambulanza e trasportati all'ospedale Giovanni Bosco con codici verdi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'origine del rogo.