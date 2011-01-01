Gruppo Policlinico di Monza, proclamato lo stato di agitazione

"A seguito dell'incontro con i vertici del Gruppo Policlinico di Monza in merito alla richiesta di chiarimenti sulla recente deliberazione della Presidenza sull'aumento salariale riconosciuto solo al personale infermieristico operante su tre turni e nelle aree critiche delle due strutture aziendali e personale Oss, le organizzazioni sindacali esprimono profonda indignazione per l'ennesima mancanza di trasparenza e di rispetto dimostrata dall'Azienda nella modalità con cui il provvedimento è stato introdotto, senza alcuna preventiva informazione né confronto con le rappresentanze dei lavoratori, creando nel personale escluso un forte malcontento per chi, da anni, presta servizio con dedizione e garantisce il funzionamento di tutte le attività nelle strutture, senza aver mai ricevuto riconoscimenti particolari". E' quanto si legge in una nota di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl nella quale si proclama lo stato di agitazione del personale della Clinica Salus e Clinica Città di Alessandria "per protestare contro la disparità retributiva e la mancanza di riconoscimento delle professionalità e dei ruoli". I sindacati parlano di "una evidente e inaccettabile disparità di trattamento nei confronti di alcune figure professionali (ausiliari, infermieri e Oss non turnisti, impiegati, manutentori, tecnici di laboratorio, fisioterapisti), alle quali non è stato riconosciuto alcun incremento nascondendo il vero motivo del provvedimento evitare la fuga degli infermieri coinvolti ai concorsi pubblici". Le rappresentanze sindacali, infine, chiedono di estendere il provvedimento al personale escluso per evitare di creare ulteriori conflitti.