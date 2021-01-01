Piemonte, riprogrammato il Programma Fse+ con dotazione 1,3 miliardi

"La Regione Piemonte ha approvato la riprogrammazione del Programma Regionale Fse+ 2021-2027, confermando una scelta politica chiara: investire su competenze, lavoro e capitale umano come leve decisive per la crescita e la competitività del territorio". E' quanto si legge in una nota dell'amministrazione regionale piemontese nella quale si specifica che "la revisione del Programma, che mantiene invariata la dotazione complessiva pari a 1,3 miliardi di euro, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza l'11 dicembre e condivisa con la Direzione Generale Employment della Commissione europea" "Un intervento - prosegue la nota - che consente di aumentare i prefinanziamenti, prolungare l'ammissibilità della spesa di un anno e ridurre il rischio di disimpegno delle risorse europee. Elemento qualificante della riprogrammazione è l'introduzione della nuova Priorità Step, finalizzata a sostenere le tecnologie strategiche critiche nei settori digitale e deep-tech, cleantech e biotecnologie. Una scelta che rafforza l'autonomia strategica del Piemonte e la competitività delle sue filiere produttive, anche in sinergia con la recente modifica del Programma Fesr". La riprogrammazione concentra le risorse sul rafforzamento delle competenze più richieste dal sistema produttivo, in particolare: competenze tecnico-specialistiche per ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, favorendo un dialogo strutturato tra imprese e sistema universitario; figure tecniche qualificate di livello intermedio, valorizzando il ruolo strategico degli ITS, sempre più centrali per rispondere ai fabbisogni delle imprese. Inoltre la riprogrammazione "rafforza in modo significativo alcuni pilastri del sistema regionale: borse di studio universitarie, con risorse portate a 108,7 milioni di euro; Its Academy (stanziamenti incrementati a 76,7 milioni di euro); istruzione e formazione professionale (IeFP): risorse complessive pari a 298,7 milioni di euro. Sono inoltre garantiti: 219 milioni di euro per le annualità 2026-2027-2028 destinati alle misure post Programma Gol (servizi al lavoro e formazione per disoccupati); la continuità del finanziamento delle Accademie di Filiera". "Con questa riprogrammazione - dichiarano Alberto Cirio ed Elena Chiorino, presidente e vicepresidente della Regione Piemonte - si compie una scelta politica netta e responsabile: accelerare l'attuazione delle politiche, mettere a terra le risorse in modo efficace e tutelare gli interventi sociali, senza disperdere fondi e senza rinviare risposte che cittadini, imprese e territori attendono. Abbiamo deciso di rafforzare un modello di sviluppo che mette al centro il lavoro qualificato, la formazione di qualità, il merito e l'innovazione, nella consapevolezza che solo investendo sulle competenze si costruisce una Nazione competitiva, coesa e capace di affrontare le grandi transizioni economiche, tecnologiche e produttive in atto".