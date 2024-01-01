Ferrero cresce in Italia, fatturato sale a 1,8 miliardi (+1,8%)

Cresce la Ferrero Commerciale Italia: nell'esercizio chiuso al 31 agosto 2025 il fatturato sale a 1,8 miliardi di euro (+1,8% rispetto al 31 agosto 2024). I bilanci civilistici, approvati dalle società del gruppo in Italia, confermano la centralità del Paese in termini di sviluppo industriale: sono stati investiti ulteriori 108 milioni di euro nell'esercizio, nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant'Angelo dei Lombardi e Balvano) garantendo sostanziale stabilità dell'organico. La Ferrero e le quattro società controllate in Italia "hanno garantito difesa e stabilità del livello occupazionale - sottolinea una nota - in virtù della priorità data alle risorse umane e ai valori di Sostenibilità e Responsabilità Sociale d'Impresa che, da sempre, caratterizzano ed ispirano la cultura del gruppo". Sul fronte del lavoro, in particolare, l'organico medio dell'esercizio 2024-2025, aggregando il dato della Ferrero Spa e quello delle quattro società controllate, risulta pari a 6.992 unità, in sostanziale stabilità rispetto all'esercizio precedente. L'organico puntuale al 31 agosto 2025 è pari a 7.754 unità.

Negli ultimi 10 anni di attività e nel solo perimetro nazionale gli investimenti industriali realizzati dal gruppo Ferrero sul territorio hanno raggiunto 1,4 miliardi di euro. La holding delle attività italiane ha generato un utile d'esercizio di 202,4 milioni di euro (168,7 milioni di euro ad agosto 2024). Tale risultato è determinato da un sensibile incremento sia dei ricavi netti, pari a 258,5 milioni di euro, in aumento di 22,9 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente (235,6 milioni di euro al 31 agosto 2024), che del risultato della gestione finanziaria. L'utile di esercizio di Ferrero Commerciale Italia è di 51,7 milioni a fronte dei 57 milioni al 31 agosto 2024. La capogruppo ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Bartolomeo Salomone, per raggiunti limiti di età, lascia dopo sei anni la carica di presidente di Ferrero e prende il suo posto Massimo Micieli. Il cda è composto da Gian Mauro Perrone, Fabrizio Gavelli, Matteo Ravera, Paolo Vertemati. La performance delle vendite sul mercato nazionale (distribuzione moderna, negozi tradizionali e discount) dell'insieme dei prodotti Ferrero è stata caratterizzata non solo da crescita a valore, ma anche da una crescita delle quote di mercato nel perimetro nazionale. Per il conseguimento di questo risultato è risultato decisivo - sottolinea l'azienda - il valore generato dalla crescita del core business del cioccolato e in particolar modo delle ricorrenze, da Nutella, anche grazie al lancio di Nutella Plant Based e dal lancio di Tronky Sandwich.