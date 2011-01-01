Cirio, "Askatasuna non è compatibile con la nostra comunità"

"La Regione Piemonte ha sempre denunciato l'impossibilità di poter pensare che una realtà come Askatasuna che si pone al di fuori della legge, al di fuori della legalità, che da 30 anni utilizza qualsia argomento, che sia la Tav, che sia l'Imam, che sia la Palestina per aggredire i carabinieri, aggredire le forze dell'ordine, per commettere atti di violenza, per distruggere bene pubblici, per assaltare spazi pubblici, per assaltare la sede di un giornale, ovvero La Stampa, ebbene questa presenza non è compatibile con la presenza democratica di una comunità. Per tanto andava già chiusa 30 anni fa". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell'incontro che ha tenuto ad Aosta con i rappresentati regionali di Forza Italia, al quale vi era anche la coordinatrice Emily Rini. E ha aggiunto: "Purtroppo, si è tollerata questa presenza, che, come Regione, abbiamo sempre denunciato, per tanto abbiamo accolto con grande favore e gratitudine il lavoro fatto dalle forze dell'ordine, della magistratura, del ministro degli Interni, perché lo sgombero era necessario per dare la prova che lo Stato c'è, che nessuno si può porre al di fuori della legge. E che lo facciano forze di estrema sinistra, o forze di estrema destra non ci interessa, chiunque oggi non rispetta il valore principale della Costituzione che è quello della libertà, del rispetto dalla legge e delle regole non può convivere con una comunità".