Corte dei conti condanna un ex direttore generale del Ceipiemonte

Giuliano Lengo, direttore generale dal 2007 fino al 2021 del Ceipiemonte, ente strumentale della Regione Piemonte, è stato condannato dalla Corte dei Conti: dovrà pagare 66.469 euro al Ceipiemonte per responsabilità amministrativa. La sentenza è in relazione a una vicenda di demansionamento e licenziamenti illegittimi ai danni di una dipendente dell'ente. Secondo quanto ricostruito dai giudici contabili, i comportamenti datoriali illegittimi hanno portato Ceipiemonte a sostenere esborsi complessivi per oltre 374 mila euro tra risarcimenti, spese legali e una transazione, a seguito di numerose condanne del giudice del lavoro. Parte di tali somme, pari a circa 108 mila euro, è stata ritenuta prescritta. La Corte ha riconosciuto in capo all'ex direttore generale una responsabilità amministrativa pari a un quarto del danno non prescritto, ritenendo provato il suo ruolo nel demansionamento della dipendente e nella riorganizzazione aziendale che ha condotto ai licenziamenti giudicati illegittimi. Oltre al risarcimento, l'ex dirigente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio. A giugno per la stessa vicenda hanno patteggiato due ex presidenti del Ceipiemonte e una ex manager responsabile del Personale. La Corte ha accolto la loro richiesta di rito abbreviato e hanno pagato 28.000 euro ciascuno all'ente.