Strenne di fine anno in Regione: quadruplicato lo stipendio al presidente di Ires

All'esponente leghista Sciretti, già a capo di Edisu, l'ultima determina della giunta incrementa l'emolumento da meno di 7 mila a 34 mila euro annui. Ulteriore segno della trasformazione di un ente di ricerca a organo al traino della politica

A Natale, si sa, è tempo di regali e generosità. Ma se i più devono accontentarsi di strenne dal valore economico tutto sommato trascurabile, al contrario c’è chi sotto l’albero ha trovato un aumento di quasi il 400% in busta paga. È il caso di Alessandro Ciro Sciretti, presidente di Ires, che grazie all’ultima determina della giunta regionale guidata da Alberto Cirio passa da uno stipendio annuo di 6900 euro, una cifra poco più che simbolica, ai decisamente più considerevoli 34 mila euro. Un "pensierino" assai più gradito di un panettone o di una bottiglia di spumante.

La scalata di Sciretti

Un cadeau niente male per il consigliere di circoscrizione della Lega, compagno di vecchia data di Fabrizio Ricca, oggi capogruppo del Carroccio in Consiglio Regionale e già assessore allo Sport nella precedente legislatura, negli anni in cui Sciretti viene nominato alla presidenza di Edisu, l’ente regionale che si occupa di borse di studio e residenze universitarie. Fu proprio Ricca ad affidargli la guida del comitato organizzatore delle Universiadi invernali, preferendolo allo storico presidente del Cus Torino Riccardo D’Elicio. Terminato il suo mandato in Edisu, all’inizio di quest’anno Sciretti è passato all’Istituto Ricerche Economico Sociali, ma quello che doveva essere un ruolo di campanello è diventato per il nuovo presidente un lavoro a tutti gli effetti, tanto da richiedere un lauto adeguamento salariale.

Un ente trasformato

Oltre a vedersi quadruplicare il suo emolumento, Sciretti in questo anno ha impresso una netta svolta a Ires, di fatto modificando la sua natura: quello che è sempre stato un istituto di ricerca autonomo seppur a supporto della programmazione dell’ente, è stato di fatto trasformato in un organo della giunta di centrodestra, spaziando in diversi campi. Una svolta che non tutti all’interno dell’ente hanno accolto positivamente, come dimostrano le dimissioni dal comitato scientifico di Ires da parte dell’economista Pietro Terna, arrivate due settimane fa in seguito all’approvazione del piano Strategico di Mandato 2025-2029. Terna denuncia che il nuovo piano – per cui il comitato scientifico non è stato nemmeno consultato – sarebbe un colpo mortale all’autonomia dell’Istituto, che verrebbe così lasciato alle dipendenze della giunta regionale. Sciretti gli ha risposto a tono, dicendo di non aver letto bene le 90 pagine del piano. Il malcontento all’interno di Ires resta, l’aumento del cachet al suo presidente anche.