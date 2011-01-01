Nevicata record a Prato Nevoso, in quota coltre di tre metri

Prato Nevoso, popolare meta di turismo montano nel comune cuneese di Frabosa Sottana, è interessata da una nevicata eccezionale, che nelle ultime ore ha portato l'accumulo in quota a quasi tre metri, collocando la località ai primi posti in Europa per quantitativo di neve al suolo. Nelle ultime 24 ore sono caduti 150 centimetri di neve, contribuendo a un innevamento complessivo di assoluto rilievo per la stagione in corso. Le precipitazioni nella stazione del Mondolé Ski proseguono intense e continue. Mezzi e personale, fanno sapere i gestori, sono al lavoro senza sosta per mantenere pulite le strade, garantire la viabilità e il funzionamento degli impianti di risalita in totale sicurezza. Dal 26 dicembre al 6 gennaio sarà attivo anche lo sci notturno tutte le sere, dalle 20 alle 23.