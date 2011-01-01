ECONOMIA DOMESTICA

Ex Ilva, acciaio Usa (e getta). Trattativa col fondo Flacks

I commissari hanno inviato la lettera al Mimit con la richiesta di autorizzazione per procedere. Gli americani garantiscono l'assorbimento di 6mila posti di lavoro. L'investimento previsto oscilla tra i 3 e i 4 miliardi di euro. Ma non c'è il Piano Ambientale

Per l’ex Ilva una svolta inaspettata a poche ore dalla vigilia di Natale. I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia hanno infatti dato il loro via libera all’offerta presentata dal fondo statunitense Flacks Group. È stata inviata al Mimit una lettera con la quale si chiede l’autorizzazione ad accettare l’offerta e ad avviare la trattativa. Il gruppo americano ha messo sul piatto un investimento che oscilla tra i 3 e i 4 miliardi di euro e viene garantito l’assorbimento di 6.000 dipendenti.

I due fondi

Con la dovuta cautela, ma forse si intravede uno spiraglio, per quanto flebile e foriero di complicazioni, per l’ex Ilva. Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiori, Alessandro Danovi, Francesco Di Ciommo, Daniela Savi e Davide Tabarelli, i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, hanno infatti inviato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, una missiva che rappresenta un passo in avanti nella crisi del polo siderurgico tarantino con stabilimenti a Genova e Novi Ligure. Ai commissari sono state presentate due offerte, una da Bedrock Industries e una da Flacks Group.

L’offerta presentata da Bedrock Industries è stata scartata perché ritenuta non idonea. Ad avere la meglio è stato dunque Flacks Group, un fondo con sede a Miami specializzato in turnaround di aziende in crisi. A fondarlo è stato Michael Flacks – patrimonio netto di 1,68 miliardi di sterline – nel 1985 e negli anni ha acquisito e finanziato diverse aziende in crisi.

La proposta

Secondo indiscrezioni il piano di investimenti e ristrutturazione presentato da Flacks Group ha l'ambizione di rilanciare il sito siderurgico. Si parla di un investimento che oscilla tra i 3 e i 4 miliardi di euro con l’impegno ad assorbire 6.000 lavoratori su 9.741. Inoltre sarebbe prevista la produzione di 4 milioni di tonnellate di acciaio l’anno. In linea con quanto dichiarato qualche settimana fa dal ministro Urso in Parlamento.

Il fondo ha specificato che l’intenzione è di salvaguardare i livelli occupazionali nella massima misura possibile, ma al momento non si può stabilire con precisione il numero preciso degli addetti assorbiti perché dipenderà anche dal livello di operatività degli impianti. Seimilia posti di lavoro però dovrebbero essere garantiti.

Partecipazione pubblica

Nell’operazione immaginata da Flacks Group è prevista e assai gradita la partecipazione pubblica. Lo Stato potrebbe entrare in questa operazione con il 40% del capitale sociale, pari a 350 milioni di euro circa. In un secondo momento gli americani potrebbero rilevare la quota pubblica acquisendo la totalità del capitale sociale. Una cosa è certa, nonostante le rassicurazioni il loro approccio è prevalentemente finanziario, come si evince dalla loro esperienza in turnaround di aziende in crisi, ma in questo caso, affermano i vertici del fondo, entrerebbe nell’affare Ilva “come partner non meramente finanziario”. La parte industriale però la svolgeranno altri.

In quest’ottica il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sarebbe stato incaricato di individuare il veicolo statale giusto per consentire l’accesso dello Stato in questa operazione. È credibile che la soluzione possa passare da un nuovo contenitore pubblico che al suo interno raggruppi due o tre aziende nazionali.

Il piano ambientale

Quel che non viene sciolto è il nodo ambientale. L’offerta di Flacks Group non avrebbe al suo interno un vero e proprio piano ambientale. Gli statunitensi però si impegnerebbero a discutere e negoziare con i commissari straordinari e con il Governo un piano di transizione ecologica che sia parte integrante del piano industriale.

Per quanto riguarda il sito di Taranto la piena decarbonizzazione è prevista non prima del 2035, così come la dismissione delle aree a caldo alimentate a carbone. Per quanto riguarda Genova invece non vi sono impegni specifici dal punto di vista ambientale, ma c’è la disponibilità alla realizzazione dei forni elettrici.