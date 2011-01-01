Testolin (VdA), "importante il confronto costante con la Regione Piemonte"

"È per noi importante potere condividere temi e prospettare soluzioni comuni con la Regione Piemonte, perché insieme potremo approfondire meglio le criticità e dar più forza alla nostra azione. Ringrazio il Presidente Cirio per la disponibilità che ci ha dimostrato e mi auguro che il nostro confronto possa proseguire con regolarità". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, al termine dell'incontro ad Aosta con il 'collega' piemontese, "un'occasione di consolidamento dei buoni rapporti esistenti tra le due Regioni e un momento di confronto e scambio su alcuni temi di reciproco interesse". "In particolare - ha aggiunto - per quanto riguarda le questioni legate alla viabilità da e verso la nostra regione, ma che insistono sul territorio piemontese, per il tema della ferrovia e per la situazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Quest'ultima rappresenta una priorità per le comunità interessate e richiede un'attenzione particolare, anche nell'ottica di un'eventuale rivisitazione del suo perimetro". "È stata l'occasione per fare il punto sui tanti dossier aperti - ha osservato Cirio - a partire dalle infrastrutture tra le due regioni, ma anche sugli studi che sono in corso sul raddoppio del tunnel del Monte Bianco". L'incontro ha permesso di condividere l'avanzamento dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta, lo stato degli interventi sulla bretella Ivrea-Santhià, in particolare per quanto riguarda il Viadotto Camolesa, in riferimento alle circostanze che si verificano in occasione dei picchi di affluenza turistica, e la situazione della frana in località Chiappetti a Quincinetto, per la quale è stata ribadita la massima attenzione per l'ultimazione del manufatto di contenimento, che pone le basi per le future iniziative di ulteriore diminuzione del rischio.