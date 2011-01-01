L'Atc del Piemonte Centrale approva il bilancio di previsione

Il consiglio di amministrazione di Atc del Piemonte Centrale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, il primo dopo diverso tempo approvato entro la scadenza di fine anno. Il documento pareggia a 313 milioni per il 2026, 265,3 milioni per il 2027 e 265,3 milioni per il 2028. Nel capitolo spese, fra le diverse voci compaiono gli stanziamenti per interventi di manutenzione ordinaria, che superano i 5,4 milioni di euro. Il presidente Maurizio Pedrini si dice "soddisfatto per i tempi di approvazione e i contenuti di questo bilancio, che risponde alla volontà di rafforzare la centralità degli utenti garantendo la necessaria sostenibilità economico‑finanziaria dell'ente. Questa amministrazione intende infatti superare gradualmente un modello di finanziamento che per decenni si èbasato sulle alienazioni del patrimonio immobiliare, limitando le vendite a quei complessi in cui la proprietà pubblica risulta residuale e ricostituendo, dove possibile, proprietà interamente pubbliche". Pedrini ricorda poi l'autorecupero e la nuova legge regionale sulla casa che rende possibile "affittare per periodi definiti alloggi non locati a categorie di persone come dipendenti di altri enti, studenti fuori sede o famiglie in difficoltà temporanea, mantenendo la destinazione sociale degli immobili e potendo contare su nuove risorse per interventi manutentivi".