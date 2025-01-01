Anno nuovo, problemi vecchi

Dalla retrospettiva del 2025 alla prospettiva del 2026 cambia qualcosa?

1) L’Europa e il contrasto con una pace giusta all’aggressione russa all’Ucraina è la priorità insieme alla revisione del sistema decisionale nella Ue. L’unanimismo del Consiglio Europeo non è più un freno alle spinte sovraniste e nazionaliste, al contrario le esalta, limitando il ruolo che l’Europa dovrebbe esercitare. Va quindi rivisto, mettendo ogni Paese davanti alle sue responsabilità. L’ultimo esempio, in negativo, è il voto sul debito comune a favore dell’Ucraina dove i Paesi filorussi (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria), ricattando gli altri Paesi hanno ottenuto di non partecipare al prestito.

2) Un sistema di difesa europeo e nazionale parte necessariamente dalle parole del Presidente della Repubblica: “La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la sicurezza collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare”; ma serve, “a tutela della sicurezza e della pace, nel quadro di una politica rispettosa del diritto internazionale”.

Poco popolare ma necessaria dovrebbe essere la politica di ogni governo che agisce non in chiave elettorale ma per il bene comune. Oggi non è possibile avere un esercito comune europeo, ma è possibile che le industrie europee interagiscano per produrre sistemi d’arma tecnologicamente compatibili e interscambiabili tra i vari eserciti. Cosa che sta già avvenendo in molti casi e ci si concentri su sistemi difensivi antimissile e anti-drone principalmente; nonché sulle attività di cybersicurezza e difesa spaziale. Non abbiamo bisogno di truppe d’assalto alle trincee avversarie come da destra e sinistra si urla ma di un esercito fatto di competenze, di ingegneri, di hacker, di specialisti. Ecco perché diventa anche importante la collaborazione tra Università e Difesa nello sviluppo di competenze per formare un esercito professionale. D’altra parte, anche l’aggressione russa fatta di uomini mandati all’assalto di piogge di droni che vengono fermati da un esercito, inferiore numericamente, ma dotato di mezzi di difesa e persone competenti, è la dimostrazione che serve intelligenza e tecnologia e non assalti alla baionetta. A maggior ragione ora che Starlink sembra perforabile dai Russi. Un buon governo dovrebbe investire nella difesa senza trascurare i servizi essenziali del Paese come Scuola e Sanità in primis ma evidentemente questo è chiedere troppo alla politica nostrana e lo “spettacolo” offerto sulla Legge di Bilancio ne è la conferma.

3) L’automotive è il settore più in crisi in Europa e i recenti segnali della Commissione Europea di revisione dei parametri del 2035 verso il full electric sono positivi ma insufficienti. Ritengo l’obiettivo “zero emissioni” irraggiungibile, bisogna dirselo in modo non ideologico, anche perché l’Europa non vive sotto una bolla atmosferica di vetro. Dobbiamo ridurre la Co2, attraverso l’innovazione tecnologica dei motori, di nuovi carburanti, e con l’indipendenza tecnologica e delle materie prime. Si tende a sottovalutare la dipendenza da altri Paesi sulle materie prime in una situazione molto conflittuale non solo economicamente e in cui si ridisegnano le influenze geopolitiche. Cominciamo con lo svecchiare il parco auto circolante in Europa e a incentivare, con prezzi agevolati, l’uso del Bev nei centri metropolitani. Elettrificare, innanzitutto, le flotte aziendali. Ricordo nuovamente i 297 milioni di auto circolanti in Europa con età media di 12 anni. Come si fa a raggiungere le zero emissioni nel 2035? come si fa a rimettere in moto il mercato dell’auto se non si agevola la domanda interna all’Europa verso i consumi facendo crescere i salari?

4) Nel piccolo, a Torino, ma per noi fondamentale, Mirafiori si rimette in moto finisce la cassa integrazione, vengono fatte le 400 assunzioni, anzi 434, e riparte la linea della 500E e Ibrida. Torino Metropolitana non scordi la sua vocazione industriale, insieme alle sue altre peculiarità come l’Università e il sistema formativo professionale perché è laddove si crea valore che si genera ricchezza redistribuibile attraverso le relazione tra le parti sociali. Sappiamo produrre beni materiali e anche intelligenze. Inoltre si sta sviluppando un settore che fornisce servizi e assistenza tecnologica e informatica alle auto e alla guida importante per abbinare elettrico e guida autonoma nelle Città. Nel contempo cresce la tendenza tra i costruttori a semplificare l’infotainment e le funzioni di sicurezza.

5) Il Sindacato ha il compito di contrattare e redistribuire una parte della ricchezza prodotta. A Torino, in particolare i metalmeccanici stanno rilanciando l’iniziativa sindacale con un slogan molto appropriato: “Innamorati di Torino”. In generale comunque le categorie sono attive nel rinnovo dei contratti nazionali e aziendali; unitariamente quando è possibile e senza la Cgil, quando “testardamente non unitaria” decide, per motivi politici, di non firmare. Le Confederazioni, a differenza delle categorie, sono però impantanate nel confronto politico con il Governo perseguendo strade diverse e raccogliendo, unitariamente, scarsi successi. Nè l’opposizione della Cgil, né l’accondiscendenza della Cisl sono stati influenti sull’azione di governo in modo significativo. Azioni, oltretutto, collocate fuori “temporalità” dall’azione della maggioranza di governo dimostrando anche un limite nella lettura della realtà dei fatti, in quanto era facile supporre che la bagarre parlamentare per stravolgere la Finanziaria sarebbe avvenuta negli ultimi giorni utili al voto definitivo delle Camere.

D’altronde sia allo sciopero generale della Cgil che alla manifestazione della Cisl a Roma, in Piazzetta Santi Apostoli non si è vista una grande partecipazione. Anzi per la Cisl si può dire “più foto sui social che partecipanti”. In realtà tutte e due, in modo diverso, hanno scelto infruttuosamente la strada di istituzionalizzare l’azione sindacale: la Cgil con i referendum sul Jobs Act e ora una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sulla sanità pubblica, la Cisl con la Legge sulla Partecipazione snobbata dal Governo. Anche sulla Legge sulla non autosufficienza non si vedono risultati soddisfacenti, a partire dai caregiver.

L’autonomia smarrita – in modi diversi – da Cgil e Cisl nei confronti della politica si potrebbe recuperare chiedendo l’unica Legge di cui il sindacato ha bisogno: quella sulla rappresentanza. Definito il peso di ogni sindacato si potrebbe ripartire costruendo una piattaforma unitaria basata sul tema centrale di cui tutti parlano e nessuno agisce: il salario con il recupero del potere d’acquisto e la lotta al lavoro precario perché non è aumentata l’occupazione, come dice il Governo, ma sono aumentati i rapporti di lavoro brevi e precari.

Quindi nell’augurarvi buone feste e arrivederci all’anno prossimo possiamo considerare che con il passaggio all’anno nuovo sostanzialmente non cambia nulla.