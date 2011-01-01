Gedi, accordo per vendita della Sentinella del Canavese

Il gruppo Gedi ha sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata La Sentinella del Canavese (e delle relative attività digitali) alla società Ledi. Ledi è una società - detenuta al 100% dalla Fondazione Carella Donata - che svolge l'attività editoriale attraverso la pubblicazione della testata quotidiana L'Edicola. Il perfezionamento della cessione è previsto entro gennaio con efficacia primo febbraio 2026. La cessione è subordinata all'espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo.