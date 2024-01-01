SANITÀ

Visite a pagamento (e a deficit). Stallo sul buco delle Molinette

La legge vieta il passivo nell'intramoenia. Ma dalla Città della Salute nessuna sospensione dell'attività, né un aggiornamento delle tariffe. In Regione aspettano spiegazioni da Tranchida (in vacanza). Anaao: "Ai medici solo 32 euro sui 100 pagati dal paziente"

È un rosso che pesa sul groppone stanco della sanità piemontese quello dell’intramoenia alla Città della Salute. Non certo per la somma, poco più di 400 mila euro, quanto per le conseguenze di ciò che si dovrà fare e, nel frattempo, di ciò che finora non è stato fatto.

Ormai è sempre più evidente che l’attesa firma del bilancio 2024 della più grande azienda ospedaliera, da parte del direttore regionale della Sanità Antonino Sottile, propedeutica alla delibera con cui la Giunta approva e formalizza il consuntivo sottoscritto dal direttore generale Livio Tranchida, non sia ancora arrivata proprio a causa dei conti della libera professione.

Violazione di legge

Sarà pure una cifra relativamente bassa rispetto alla mole di denaro che muove la Città della Salute e agli stessi 51 milioni di passivo con cui si è chiuso l’esercizio 2024, ma quei soldi che segnano lo sbilancio nella libera professione esercitata dai medici ospedalieri rappresentano, innanzitutto, una violazione di legge. La norma impone infatti il pareggio di bilancio e, in condizioni normali, visite ed esami a pagamento dovrebbero portare risorse alle casse dell’azienda, dopo naturalmente aver pagato medici e altre spese. In corso Bramante è accaduto l’esatto opposto.

E nessuno, fino ad oggi, ha spiegato perché. Ecco la ragione per cui il vertice tecnico della sanità regionale, oltre a prestare molta attenzione alla vicenda dei 7 milioni del fondo Balduzzi cancellati dal consuntivo con un atto oggetto di accertamenti (al momento con un fascicolo senza indagati) da parte della Procura della Repubblica, sarebbe concentrato proprio nella verifica delle azioni poste in essere – o non poste in essere – da corso Bramante sul deficit dell’intramoenia.

Vacanze natalizie

La legge prevede che, in casi del genere, la libera professione venga sospesa per riprendere dopo l’aggiornamento delle tariffe, in modo tale da evitare la prosecuzione di un’attività in perdita. Nulla di tutto ciò risulta sia stato fatto.

Certo, questi sono giorni in cui lo spirito festivo induce a rallentare i ritmi, spesso anche a fare le valigie verso lontani luoghi di vacanza, come nel caso del direttore generale della Città della Salute nonché commissario del Santa Croce e Carle di Cuneo, che pure una pausa se l’era già presa di recente al caldo del Messico. Probabilmente al grattacielo, negli uffici dove si compulsano i bilanci con lo sguardo puntato su quella voce che rimanda a un rosso non ammesso dalla legge, si attende il ritorno del manager per sapere come intenda agire per il consuntivo firmato con la penna “fortunata” dell’assessore Federico Riboldi, ma anche per quello dell’anno che sta per concludersi. Già, perché non essendoci stati interventi sul 2024 è più che logico attendersi una situazione analoga, se non peggiore, per l’esercizio 2025.

No dei sindacati

La sola mossa di Tranchida che risulti non ha sortito l’effetto sperato. Il direttore generale, nelle scorse settimane, aveva incontrato i sindacati dei medici chiedendo ai camici bianchi un contributo per coprire il disavanzo. Dai sindacati è arrivato un no secco. Per Anaao Assomed, una delle principali sigle di rappresentanza, l’ipotesi avanzata dall’azienda rischia di configurare un precedente: l’utilizzo dei compensi della libera professione come strumento di copertura degli squilibri di bilancio. «Una prospettiva che – aveva aggiunto il sindacato – se confermata, potrebbe incidere sul rapporto tra aziende sanitarie e professionisti».

Non è un caso se proprio in queste ore, a dispetto del clima vacanziero o forse proprio cogliendo l’occasione per rivolgersi ai cittadini, è Anaao Assomed a diffondere un messaggio chiaro in cui si spiega come viene ripartita la somma che i pazienti pagano di tasca propria per una visita o un esame in libera professione. Su 100 euro, al medico vanno 32,44 euro netti; lo Stato, con Irpef, addizionali e contributi previdenziali, ne incassa 28,90; mentre il resto, pari a 38,68 euro, va all’azienda ospedaliera: il 5% al fondo Balduzzi (quello che per anni in corso Bramante non è stato incassato), un altro 5% al fondo di perequazione – che sempre in corso Bramante è stato distribuito a pioggia anche a personale non sanitario – e il resto a copertura di costi organizzativi, strutture e gestione.

La firma di Sottile

Un messaggio per spiegare ai pazienti dove vanno i loro soldi, ma forse anche diretto ai vertici di corso Bramante per mettere sul tavolo quei circa 32 milioni di incassi che, anziché generare risorse, hanno prodotto un buco di quasi mezzo milione. Un buco che attende non solo spiegazioni, ma soprattutto quegli interventi previsti dalla legge per non perseverare. E dai quali, a quanto pare, dipende la firma di Sottile.