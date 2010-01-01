CARTA PESTA

La Sentinella al gruppo Ladisa. Elkann serve lo spezzatino Gedi

Ceduta la storica testata canavesana al gruppo barese, leader nella ristorazione collettiva ed editore de L'Edicola. Il closing è previsto entro gennaio, con efficacia dal 1° febbraio 2026. Tutela dei livelli occupazionali e conferma del legame con il territorio

“Sentinella, a che punto è la notte?” La domanda risuona antica, biblica, inquieta. È Isaia che interroga la sentinella mentre il buio sembra non finire mai. E la risposta – ambigua, ostinata – vale ancora oggi: “Viene la mattina, e viene anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure; tornate e interrogate ancora”. È l’attesa di un cambiamento che non promette salvezze facili. È il tempo sospeso in cui si trova da tempo La Sentinella del Canavese, e che oggi, alla vigilia del passaggio di proprietà, apre una fase nuova, carica di possibilità.

Il gruppo Gedi, controllato da Exor e dunque dalla galassia di John Elkann, ha infatti sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della storica testata canavesana – carta e digitale – alla società Ledi, editrice pugliese detenuta al 100% dalla Fondazione Carella Donata. Il closing è previsto entro gennaio, con efficacia dal primo febbraio 2026, subordinato alle consuete procedure sindacali e all’atto notarile definitivo. Una formalità, sulla carta. Ma non per una redazione e un territorio che da oltre un secolo si riconoscono in quelle pagine.

Perché La Sentinella non è solo un giornale. È una voce nata nel 1893 a Ivrea, quando Oreste Garda la fondò, scrivendo nel primo editoriale – Per intenderci – una dichiarazione che oggi suona come un manifesto senza tempo: «Mai farà atto di soggezione a chicchessia». Da allora la testata ha accompagnato il Canavese e la Bassa Valle d’Aosta attraverso l’industrializzazione olivettiana, le stagioni della politica locale, le trasformazioni sociali. Da settimanale a bisettimanale nel 1982, trisettimanale nel 2010, fino alle quattro uscite settimanali. Una crescita graduale, sempre ancorata al territorio.

Ora però la sentinella cambia torre. E lo fa dentro un risiko editoriale che vede Elkann uscire del tutto dall’informazione. I Ladisa non sono neofiti dell’editoria. Attraverso Ledi hanno già messo la firma sul “salvataggio” della Gazzetta del Mezzogiorno, prima di diventare editori in proprio con L’Edicola, quotidiano regionale pugliese costruito su un modello di prossimità e sostenibilità economica. È esattamente quello che promettono ora per il Piemonte: trasformare La Sentinella in un quotidiano regionale, rafforzando il legame con il territorio e ampliandone l’orizzonte, senza snaturarne l’identità. Anzi, mantenendo il “cuore” nel Canavese.

Dietro l’operazione c’è un gruppo industriale solido, Finlad, holding finanziaria della famiglia Ladisa: circa 350 milioni di euro di fatturato, oltre 5.000 dipendenti, 22 stabilimenti produttivi. Un colosso della ristorazione collettiva, leader nazionale ed europeo, con clienti che vanno dai ministeri della Difesa e dell’Interno a scuole, ospedali e carceri. Proprio Ladisa si è recentemente classificata al primo posto in tutti e otto i lotti a cui ha partecipato nella maxi-gara del Ministero della Difesa per il quadriennio 2026-2029: un appalto da 725 milioni di euro, la più grande gara europea del settore.

Un impero pragmatico, nato come impresa familiare di catering e cresciuto sotto la guida dei fratelli Vito Ladisa e Sebastiano Ladisa, che dal food ha allargato il perimetro a logistica, facility management, costruzioni, immobiliare e perfino calcio – con l’acquisizione del Taranto e, prima ancora, la gestione del Monopoli portato in Serie C. È in corso anche un investimento strategico a Parma: una nuova piattaforma logistica per la lavorazione e distribuzione di alimenti sostenibili a marchio proprio, pensata come hub per l’export agroindustriale.

In questo mosaico, l’editoria non è un capriccio ma un tassello identitario: informazione come servizio, come presidio sociale. Ed è qui che la citazione biblica torna a farsi carne. Viene la mattina, e viene anche la notte. Come per le altre testate – Repubblica e La Stampa – l’uscita dall’orbita Gedi-Elkann anche per La Sentinella è insieme alba e crepuscolo. Ma, come in Isaia, la risposta non è definitiva. Invita a tornare, a interrogare ancora. Lo faranno i giornalisti, i lettori, il Piemonte e il Canavese. Perché una sentinella, per definizione, non dorme. Veglia. E continua a chiedere che tempo farà, anche quando la notte sembra lunga.