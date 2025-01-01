Attività sportiva di base, la Regione pubblica il bando per oltre 1.4 milioni di euro

È pubblicato oggi sul sito della Regione Piemonte il bando che mette a disposizione di Comuni ed enti locali oltre 1,4 milioni di euro da destinare alla promozione di attività sportive di base. Si tratta di risorse provenienti dallo Stato per interventi di riqualificazione, realizzazione e allestimento di aree, spazi e percorsi attrezzati. Il bando resta aperto fino alle ore 12 del 24 marzo 2026. Lo annuncia l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che illustra: «È una misura innovativa per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori - spiega Paolo Bongioanni, assessore a sport e post-olimpico - che non ha precedenti e che testimonia la sensibilità e attenzione del Governo Meloni e del ministro dello sport, Andrea Abodi, per il ruolo fondamentale di cui sono investiti i nostri Comuni per dare a tutti la possibilità di avvicinarsi allo sport e ai suoi valori e benefìci in una logica che riesca a coniugare in modo equilibrato qualità e prossimità dell'offerta. È un bellissimo esempio di come Stato e Regione riescono a mettere a disposizione le risorse disponibili a sostegno dei piccoli Comuni, troppo spesso afflitti da penuria di mezzi e rigidità burocratiche, per offrire a tutti la possibilità di accedere alla pratica sportiva con strutture di qualità e vicino a casa». Per essere ammessi i progetti dovranno avere un importo minimo totale di 10mila euro ciascuno. Il sostegno del bando copre in conto capitale l'80% del costo di ogni singolo progetto fino a un importo massimo di 100mila euro. Ogni ente potrà presentare un solo progetto. I criteri di valutazione contengono soluzioni premiali per le località più piccole e quelle prive di impianti sportivi.