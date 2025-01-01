Sola in casa e non mangia da tre giorni, carabinieri aiutano 90enne

Carabinieri che prestano aiuto a una signora di novant'anni che, sola in casa, non mangiava da tre giorni: è successo a Cannobio, località sulla sponda piemontese del Lago Maggiore nel Verbano-Cusio-Ossola. L'allarme è scattato quando la donna ha parlato della propria situazione per telefono a una parente abitante a Milano. Dal comando dell'Arma riferiscono che, per quanto non versasse in una situazione di emergenza di tipo igienico o sanitario, l'anziana era "in evidente stato di fragilità, bisognosa di assistenza ma anche di ascolto e di presenza". La novantenne è stata portata nell'ospedale di Verbania per accertamenti. Nel frattempo i carabinieri sono riusciti a contattare i figli, residenti all'estero, concordando con loro la necessità di trovare una soluzione per garantire l'assistenza necessaria.