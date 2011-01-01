ALTA TENSIONE

Askatasuna, guerriglia a Torino: oltre 30 militanti identificati

Le indagini della Digos sugli scontri dello scorso 20 dicembre, dopo lo sgombero del centro sociale, finiscono alla Procura. Sullo sfondo, il ricorso dei pm contro la sentenza che ha escluso l'associazione per delinquere nel maxi processo

Più di trenta persone identificate e una serie di condotte ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. È questo l’esito dell’attività svolta dalla Digos, che nelle ultime ore ha completato le prime segnalazioni alla Procura della Repubblica di Torino in relazione agli incidenti avvenuti il 20 dicembre scorso durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Le posizioni dei soggetti individuati, ritenuti coinvolti a vario titolo nei disordini, saranno ora esaminate dalla magistratura subalpina, che dovrà valutare le responsabilità penali alla luce del materiale raccolto dagli investigatori.

La guerriglia del 20 dicembre

I fatti risalgono a sabato 20 dicembre, a seguito dello sgombero dello stabile occupato di corso Regina Margherita, da quasi trent’anni quartier generale Askatasuna, avamposto dell’antagonismo e delle violenze di piazza. La manifestazione, alla quale hanno partecipato alcune migliaia di persone – tra attivisti dell’area anarco-antagonista, collettivi studenteschi e militanti giunti anche da fuori città – è partita in modo ordinato, ma è rapidamente degenerata nel corso del pomeriggio. Già nelle fasi iniziali del corteo le forze dell’ordine hanno segnalato la presenza di gruppi organizzati e in parte travisati, posizionati soprattutto nelle retrovie. Con l’avvicinarsi delle aree presidiate, la situazione è precipitata. In più punti del percorso si sono verificati lanci di pietre, bottiglie e bombe carta contro i reparti schierati, accompagnati da tentativi ripetuti di forzare i cordoni di sicurezza.

Durante le fasi più violente della manifestazione alcuni manifestanti hanno incendiato cassonetti della spazzatura, utilizzandoli anche come barricate improvvisate per ostacolare i movimenti delle forze dell’ordine. La risposta della polizia è avvenuta con cariche di contenimento, l’impiego di lacrimogeni e l’intervento dei reparti in assetto antisommossa.

Il bilancio finale è stato di 11 agenti feriti, colpiti da oggetti contundenti e dagli effetti delle esplosioni delle bombe carta. I disordini hanno inoltre causato danneggiamenti ad arredi urbani e infrastrutture cittadine, concentrati soprattutto lungo le direttrici di spostamento del corteo.

Le indagini

Nei giorni successivi agli scontri, la Digos ha avviato una ricostruzione analitica della giornata, attraverso l’esame delle immagini della videosorveglianza cittadina, dei filmati realizzati dalle forze dell’ordine e del materiale diffuso sui social network. L’attività investigativa ha consentito di attribuire specifiche condotte violente a singoli partecipanti, portando all’identificazione di oltre trenta persone.

Poche ore dopo il termine del corteo la Digos aveva intercettato e sequestrato un furgone utilizzato dai dimostranti, denunciando le tre persone a bordo per violenza e resistenza aggravate e violazione dell’articolo 18 del Tulps (manifestazione non preannunciata alle autorità). Sul mezzo c’erano un impianto acustico, fumogeni, bomboletta di vernice rossa, 2 generatori di corrente, taniche contenenti benzina. Il 20 dicembre, prima del concentramento dei manifestanti davanti a Palazzo Nuovo, una delle sedi dell’Università subalpina, i servizi di controllo svolti nei caselli autostradali, nelle principali strade di accesso alla città e nelle stazioni ferroviarie avevano portato alla registrazione delle generalità di più di un centinaio di persone, molte delle quali provenienti da altre località italiane, che in seguito hanno preso parte al corteo. È stato inoltre sequestrato un tubo metallico utilizzato per il lancio di artifici pirotecnici, un blocco “autobloccante” di cemento rinvenuto a terra al termine degli scontri e il casco danneggiato in dotazione all’operatore del Reparto Mobile di Torino colpito da un sasso.

Le risultanze di questa attività sono ora confluite nelle segnalazioni trasmesse alla Procura, che dovrà valutare le ipotesi di reato configurabili in relazione ai singoli episodi.

Ambra: risposta dello Stato

Sullo sfondo resta il significato istituzionale dello sgombero di Askatasuna. A sottolinearlo è stato Carlo Ambra, oggi questore di Cremona ed ex capo della Digos di Torino. In un’intervista al quotidiano La Provincia, Ambra ha ricordato come il centro sociale abbia avuto «un ruolo, anche a livello nazionale, molto incisivo», segnato nel tempo da «comportamenti violenti anche nel movimento No Tav». Lo sgombero, ha spiegato, rappresenta quindi «un momento importantissimo», perché «arriva un momento in cui lo Stato deve dare una risposta definitiva a quei violenti che negli anni si sono resi responsabili di condotte antigiuridiche».

Il ricorso sul maxi processo

Le segnalazioni odierne della Digos arrivano in un momento giudiziariamente delicato. La stessa Procura di Torino ha infatti presentato ricorso in appello contro la sentenza pronunciata lo scorso marzo dal Tribunale di Torino nel maxi processo a una trentina di militanti dell’area Askatasuna.

In primo grado erano state inflitte condanne per complessivi 18 anni di reclusione, a fronte di una richiesta dell’accusa di circa 88 anni, ma soprattutto i giudici avevano escluso il reato di associazione per delinquere, assolvendo sedici imputati su quello che per la Procura rappresentava il fulcro dell’impianto accusatorio, derubricando le azioni contestate a reati isolati senza riconoscere una struttura organizzata e stabile con finalità criminali.

“Non dissenso, ma programma criminale”

Nel ricorso, i pubblici ministeri contestano duramente questa impostazione. In apertura chiariscono che «da parte dell’accusa non vi è stata alcuna volontà di reprimere il semplice dissenso». A loro avviso, gli imputati «non si sono limitati a condividere e diffondere un’ideologia che auspica il ricorso alla violenza per contrastare gli avversari, ma hanno dato esecuzione a questo proposito», compiendo «una pluralità di reati, caratterizzati da modalità analoghe e dalla comune finalità» che devono essere puniti in quanto tali e, perché organizzati in vista di un programma criminale comune, qualificati come associativi.

Secondo la Procura, negli ultimi trent’anni sarebbe stata realizzata «una pluralità di reati, caratterizzati da modalità analoghe e dalla comune finalità», elementi che dimostrerebbero l’esistenza di un programma criminoso comune e quindi di una associazione penalmente rilevante. Il contrasto tra Procura e Tribunale porta al centro un elemento cruciale del diritto penale: quando un’attività collettiva di protesta si trasforma in associazione a delinquere? La legge italiana (articolo 416 c.p.) richiede che vi sia una organizzazione stabile, la divisione di ruoli tra associati, e la programmazione durevole di reati come mezzo per perseguire fini comuni.

Struttura e gerarchia

Nel ricorso, infatti, viene respinta l’affermazione del Tribunale secondo cui Askatasuna non sarebbe stato un luogo di proselitismo per reati. «Le prove dimostrano il contrario», scrivono i pm, richiamando intercettazioni considerate decisive, tra cui quella del 6 maggio 2020, nella quale emerge una struttura interna gerarchizzata.

In quel dialogo si fa riferimento a un “sovrano”, identificato in “Wallace”, alias Giorgio Rossetto, storico leader della vecchia guardia, e di livelli di militanti con compiti definiti. Questo quadro, per l’accusa, contrasta con l’idea di un aggregato indistinto e amorfo di soggetti. La Procura sottolinea che la persistente commissione, da parte di alcuni degli imputati, di reati non occasionali ma con modalità analoghe – spaccio di sostanze, atti di violenza contro istituzioni ed esponenti politici, scontri nelle piazze – dimostra una volontà coordinata e stabile di perseguire finalità illecite, non assimilabili a semplici proteste violente.

Il tribunale di primo grado aveva invece ritenuto che il centro sociale fosse un luogo di ritrovo e proselitismo culturale-politico, frequentato da persone che talvolta commettevano reati, ma senza che questo fosse sufficiente a fare “sistema criminale” unitario. Per i pm questa conclusione contraddice il quadro probatorio complessivo e indebolisce la risposta penale dello Stato in casi di conflitto sociale e di militanza antagonista.

Parola all'Appello

Ora la parola passa alla Corte di Appello di Torino, chiamata a decidere se confermare la lettura del primo grado o accogliere le tesi della Procura. Nel frattempo, le identificazioni di oggi e la ricostruzione degli scontri del 20 dicembre riportano l’attenzione su un fronte che, a Torino, resta aperto tanto nelle aule di giustizia e della politica quanto nelle piazze.