Il caldo Natale torinese

Natale, quest’anno, arriva in una Torino senza colore. Da alcuni giorni il grigio del cielo domina ogni cosa. Il clima che incombe sul capoluogo piemontese è generoso nel distribuire continue deboli piogge, ma nessun fiocco di neve. L’umidità rende l’aria apparentemente ancora più fredda, e le illuminazioni natalizie (il centro città si è trasformato in una scintillante “Ville lumiere”) hanno il difficile compito di scaldare gli animi dei torinesi inghiottiti dal traffico prefestivo.

Le strade, nei giorni che anticipano il 25 dicembre, sono state riempite dall’usuale fiumana di persone in cerca di regali, ma i commercianti lamentano un calo delle vendite rispetto ai Natali scorsi. I bivacchi dei senza tetto (quelli veri) e gli accampamenti di cartone, assemblati da coloro che vengono sfruttati dalla moderna Corte dei Miracoli, completano il quadro di una città stanca, rassegnata a un futuro incerto.

La Torino sospesa tra nobiltà e lotte della classe operaia (quest’ultima ancor più nobile dei blasonati aristocratici sabaudi) ha lasciato il posto a qualcosa di tutt’ora indefinito, dai contorni resi ancor più opachi dal nuovo Piano Regolatore, prossimo al vaglio del Consiglio comunale (dopo il parere “decorativo” che verrà espresso dalle assemblee circoscrizionali).

A quanto pare, la prima capitale del Regno d’Italia sta facendo veloci passi di avvicinamento a Milano, preparandosi a diventarne una città satellite del capoluogo lombardo. Torino, infatti, imita la città meneghina sia nei processi di gentrificazione che nel caro casa, e presto le due metropoli si differenzieranno solamente sulla base del ruolo rivestito di fatto: il capoluogo lombardo sarà la capitale virtuale del Nord Italia, mentre quello piemontese rimarrà in un angolino a produrre armi e a salutare la famiglia Elkan in rapida ritirata da Mirafiori (e non solo dalle aree ex Fiat).

Il processo di omologazione in atto richiede di poter stendere uno strato di silenziosa tranquillità sui torinesi: operazione da cui derivano non solo le misure di “securitarie”, ma soprattutto l’eliminazione delle realtà che, per loro natura, turbano il serafico andamento quotidiano della comunità. L’estremismo radicale, in particolar modo, non può trovare casa in città, specie nel caso produca attività culturali e si unisca con naturalezza a tutti i movimenti di piazza. Sono invero tollerate le adunanze di chi grida “Presente” con la mano tesa per esprimere il saluto romano, ma non può essere consentita l’esistenza di aggregazioni impegnate sul fronte della difesa dei diritti e dell’ambiente (sia quando sono un po' troppo esuberanti, che nel caso si limitino a organizzare concerti, oppure momenti aggregativi riservati al quartiere che li ospita).

Questo Natale si ammanta di un elemento ulteriore, rispetto a quelli passati, ossia lo sgombero dell’Askatasuna. Lo storico centro sociale della Torino antagonista ha smesso si esistere in seguito all’irruzione della forza pubblica: una decisione costruita a tavolino, in cui nulla è stato lasciato al caso. L’atto di forza compiuto a ridosso delle Feste non può essere stato voluto senza tener conto delle conseguenze: cortei e caos tra le strade addobbate e chiusura dei commerciali in fremente attesa delle vendite natalizie. Gli accadimenti di sabato pomeriggio hanno messo in un’imbarazzante trappola il Sindaco di Torino: schiacciato tra il biasimo della Sinistra cittadina (compresa quella che lo sostiene in maggioranza) e le critiche di chi è stato danneggiato dall’inattività forzata.

Il centro sociale di corso Regina Margherita è sempre stato uno dei cuori pulsanti della città. È più semplice compilare l’elenco dei gruppi musicali che non si sono mai esibiti al suo interno, piuttosto che redigere quello di chi vi ha fatto almeno un concerto. L’Askatasuna si è distinto anche per un forte radicamento nel territorio in cui sorge, poiché ha aperto sin da subito le sue porte alle famiglie del quartiere e alle iniziative di comunità. Il dibattito politico era la parte principale delle attività organizzate dal collettivo, che sovente culminava con la presenza in piazza. Manifestazioni a cui i militanti hanno aderito a livello personale, oltre che sul piano collettivo, e la responsabilità di chi in quelle occasioni ha ecceduto nei comportamenti è individuale, non certo di tutti: dato giuridico che non legittima lo sgombero dell’edificio.

Diverse sentenze hanno negato il teorema dell’associazione a delinquere, o eversiva, che legava chi frequentava attivamente i locali del centro sociale, ma a quanto pare la giurisprudenza non è stata sufficiente per evitare lo sgombero brevi manu militari: replica riuscita di quanto si provò a realizzare già diversi anni fa, ossia il Primo maggio 1999. In quell’occasione vennero divelte tutte le librerie dell’Askatasuna e si vandalizzarono i libri ammucchiati a terra, mentre bambini e mamme si nascosero negli armadi, come testimoniò il compianto Consigliere Regionale Pasquale Cavaliere (intervenuto immediatamente sul posto).

Alla fine la cacciata degli occupanti è avvenuta, malgrado il patto di collaborazione sottoscritto l’anno scorso con il Comune, ma i responsabili di questa opzione non hanno messo in conto che il blocco sociale nato intorno agli anni ’90 è ancora molto dinamico, nonché ben nutrito di militanti. Sabato scorso, una marea di persone, giovani e meno giovani, si è riversata in strada per manifestare il proprio dissenso, affrontando lacrimogeni insieme a getti d’acqua: uniti dalla consapevolezza di contestare una chiusura dettata da ragioni politiche, anziché giudiziarie, nonché di dover affrontare una stagione repressiva di cui ogni cittadino (al di là delle proprie appartenenze) dovrebbe aver paura.

Le Feste sono sempre un’occasione per nuovi propositi e rinnovamenti: buon Anno Nuovo, Torino. Auguri per un 2026 in cui tu possa ritrovare la tua essenza, rifiutando ogni triste omologazione imposta a suon di sgomberi e lacrimogeni.