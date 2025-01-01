DEMOS & POLIS

Nati ai bordi di periferia, giovani missing in città

Quant'è stridente con la retorica del Natale. Nei grandi capoluoghi gli under 20 non arrivano al 10% della popolazione. A Torino, che invecchia più in fretta della media, i ragazzi ci sono ma restano ai margini: pochi nei numeri, fragili nei quartieri, quasi invisibili

A Natale si celebra una Nascita. Ma le nostre città più che presepi assomigliano a residenze di Erode: luoghi dove i pochi giovani vengono progressivamente espulsi, ridotti di numero, compressi ai margini. Torino è un esempio eloquente di questa contraddizione: una città che parla di futuro mentre invecchia, che investe in narrazioni e perde ragazzi in silenzio. Non li uccide, certo. Li rende irrilevanti.

È l’immagine, triste, che emerge dal Report 2025 “Giovani e periferie” di Openpolis e Con i Bambini: numeri che raccontano una verità scomoda. Gli adolescenti sono pochi, sempre meno, e concentrati nelle periferie dove il disagio economico, educativo e sociale si somma. Nelle grandi città italiane non sono una priorità: diventano visibili solo quando finiscono nella cronaca. Non incidono, non contano nel dibattito pubblico, non orientano le politiche. Come i panda: rari, evocati con tenerezza, citati solo quando succede qualcosa di grave. Ed è proprio Torino – città che invecchia, che si svuota di under 20 e che concentra le fragilità lontano dal centro – a rendere evidente una tendenza nazionale che il Report fotografa: le periferie urbane sono il luogo dove il futuro arretra.

Il dato di partenza è semplice e insieme brutale: in Italia gli adolescenti tra i 10 e i 19 anni rappresentano in media il 9,6% della popolazione. Nelle grandi città questa quota scende quasi ovunque. Non è solo una questione demografica, ma politica e sociale: meno giovani significa meno attenzione, meno investimenti, meno spazio.

Italia divisa, già nell'adolescenza

Il confronto tra i 14 capoluoghi metropolitani analizzati dalla ricerca restituisce una mappa nitida delle disuguaglianze. Le città del Mezzogiorno concentrano gli indicatori peggiori lungo tutta la filiera del disagio: povertà familiare, abbandono scolastico, dispersione implicita, inattività.

A Catania oltre il 6% delle famiglie con figli vive in una condizione di potenziale disagio economico; a Napoli e Palermo la quota è appena sotto. Al Nord va un po’ meglio: Bologna è all’1,2%, Milano e Firenze all’1,4%. Ma il divario non si ferma al reddito. Quando si guarda agli esiti educativi, la frattura si approfondisce.

In alcune città del Sud più di un giovane su quattro tra i 18 e i 24 anni ha lasciato la scuola prima del diploma. A Catania si arriva al 26,5%, a Palermo al 19,8%, a Napoli al 17,6%. Al contrario, Bologna si ferma al 12%, Roma sotto il 10. Eppure, anche qui la media inganna: dentro ogni città convivono quartieri dove l’abbandono è quasi inesistente e altri dove supera il 30%.

C’è poi la dispersione scolastica implicita, il fenomeno più subdolo: ragazzi che arrivano al diploma senza competenze adeguate. A livello nazionale riguarda circa il 10% degli studenti, ma in regioni come Campania, Sardegna, Sicilia e Calabria supera abbondantemente questa soglia. È un fallimento silenzioso, che non fa notizia ma produce effetti duraturi.

Leggi qui il report

Neet: l’uscita di (in)sicurezza

Il punto di caduta di questo percorso è la condizione dei Neet, i giovani che non studiano e non lavorano. Anche qui la geografia è implacabile. Catania supera il 35%, Palermo il 32%, Napoli sfiora il 30. Venezia, Firenze, Genova e Bologna restano sotto il 20%.

Ma il dato più inquietante non è solo la percentuale, bensì la precocità: l’inattività inizia sempre prima, spesso subito dopo l’uscita dal sistema scolastico. Il report mostra chiaramente che l’abbandono non è un evento improvviso, ma l’esito di una traiettoria che parte dall’infanzia, attraversa le periferie, si consolida nell’adolescenza.

Dove la città smette di funzionare

Il cuore del report è l’analisi subcomunale. Ed è qui che il racconto diventa più scomodo. In quasi tutte le città, le periferie concentrano più famiglie fragili, più abbandoni, meno tempo pieno scolastico, meno opportunità sociali. Il tempo pieno è un indicatore chiave: non solo educativo, ma sociale. Una scuola aperta il pomeriggio è un presidio, un argine, uno spazio di vita. Eppure, l’accesso è profondamente diseguale. A Milano e Firenze supera il 90%, a Bologna e Genova è intorno al 70. A Catania scende al 13%, a Messina al 15,5%, a Palermo e Reggio Calabria ancora più in basso. Non è un dettaglio organizzativo: è una scelta politica che incide direttamente sulle possibilità di crescita.

Nati ai bordi di periferia

Torino entra in questo quadro come una città di mezzo, ma con fragilità strutturali evidenti. La quota di giovani tra i 10 e i 19 anni è sotto la media nazionale, e la distribuzione territoriale è fortemente diseguale. Le periferie nord e sud concentrano una presenza giovanile maggiore, ma anche più povertà educativa, più abbandono, più inattività.

Nel confronto nazionale Torino non è ai livelli critici del Mezzogiorno, ma nemmeno tra le città più virtuose. Gli abbandoni precoci restano significativi, soprattutto tra i figli di genitori senza diploma. La quota di Neet supera il 20%, con punte molto più alte in alcune aree subcomunali. E il tempo pieno, pur più diffuso che al Sud, mostra forti polarizzazioni: quartieri coperti quasi integralmente e altri dove è praticamente assente.

Torino è l’esempio plastico di una città che non perde solo abitanti, ma capitale umano giovane. Una città che continua a parlare di innovazione e transizione, ma che fatica a trattenere e accompagnare chi dovrebbe viverle.

Non sono un'emergenza

Il report insiste su un punto che spesso viene ignorato: il disagio giovanile non è un’emergenza improvvisa, ma un fatto strutturale. Allarmismo e rimozione sono le due facce della stessa incapacità di leggere i dati. Servono politiche mirate, territoriali, capaci di distinguere quartiere per quartiere, non slogan nazionali.

Torino, come molte altre città, ha davanti una scelta: continuare a considerare i giovani un tema occasionale – buono per la cronaca nera o i convegni – oppure riconoscerli come una risorsa in via di estinzione, da proteggere prima che spariscano davvero. Perché i panda, alla fine, sono una specie protetta. I giovani no.