Allerta rossa in Emilia-Romagna, Protezione civile riunisce l'Unità di crisi
"Come annunciato dagli avvisi di avverse condizioni meteorologiche diffusi nei giorni scorsi, la vasta area depressionaria che insiste sul Mediterraneo occidentale continua a determinare instabilità diffusa sul nostro Paese. A seguito dell'allerta rossa valutata per la giornata di domani in alcune zone dell'Emilia-Romagna, il capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano presiederà oggi alle 16, presso la sede di via Vitorchiano a Roma, l'Unità di crisi del dipartimento della Protezione civile per fare il punto - insieme alle strutture operative e alle Regioni interessate - sull'evoluzione del maltempo, sulle criticità in atto e sulle azioni di prevenzione adottate dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento continuerà a seguire l'evolversi della situazione". Lo comunica il dipartimento della Protezione civile.