Anziano muore travolto da auto nel Torinese, si cerca pirata della strada

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nella notte a Leini, nel Torinese. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in via Monte Grappa, davanti al civico 27. La vettura, secondo le prime ricostruzioni, ha urtato l'anziano e lo ha trascinato per trenta metri, poi si è allontanata. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone e i carabinieri, che hanno avviato le ricerche del conducente.