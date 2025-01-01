Incendio in casa nel Torinese, anziano gravemente ustionato

Un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ustionato nell'incendio della propria abitazione stamani, intorno alle 7, a Cuorgnè (Torino). La moglie e la figlia, di 73 e 37 anni, sono rimaste intossicate. Sul posto sono intervenuti gli operatori del servizio di soccorso 118. Il 76enne, con ustioni sull'80% del corpo, è stato portato in ambulanza a Torino nell'ospedale Cto. Le due donne sono state accompagnate nel presidio sanitario di Cuorgné. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'incendio ci sarebbe l'esplosione di una bombola del gas collocata in cucina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Cuorgnè, Ivrea, Castellamonte e Torino Centrale. Per il 118 di Azienda Zero sono intervenute l'ambulanza della Croce Rossa di Cuorgnè e le medicalizzate di Castellamonte e Caluso. I carabinieri della compagnia di Ivrea stanno svolgendo gli accertamenti. L'alloggio si trova al terzo piano di una palazzina in via Trione.