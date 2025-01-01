Lo Russo, il Natale occasione per ritrovare senso profondo di comunità

"Questi giorni sono un'occasione per ritrovare il senso profondo della nostra comunità, che è prenderci cura gli uni degli altri, non lasciare nessuno indietro e scegliere ogni giorno la gentilezza, l'ascolto e il rispetto. Il mio augurio è che queste feste portino pace, speranza per il futuro e la forza di credere che insieme possiamo costruire una comunità ancora più giusta, accogliente, umana e davvero che sia un Natale capace di renderci migliori, più vicini, più consapevoli". Questo l'augurio del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, alle torinesi e ai torinesi. "Il Natale - scrive sui social - ci invita a fermarci un momento, a ritrovarci e a ricordarci quanto conta stare insieme. È il tempo degli affetti, dei momenti condivisi, ma è anche il tempo della riflessione. In un mondo segnato da troppe divisioni e conflitti - conclude il primo cittadino -, il Natale ci richiama con forza al valore della pace, che è quella da costruire ogni giorno nei gesti quotidiani, nelle relazioni e nel rispetto reciproco".