STATO SOCIALE

Il Piemonte così va a Fondo:

Vesta nuova ai soldi europei

La Regione riprogramma il Fse+ da 1,3 miliardi tra benedizione di Bruxelles, correzioni e l'ombra lunga del click day diventato un caso politico con famiglie infuriate e polemiche a Palazzo Lascaris. Risorse su Its, borse di studio, occupazione femminile e giovanile

Un programma europeo può reggere tutto: slogan su lavoro e inclusione, conferenze stampa, persino qualche inciampo tecnico. Quello che fatica a reggere, però, è quando diventa il detonatore di una protesta di massa. È anche per questo che la Regione Piemonte ha deciso di riprogrammare il Fse+ 2021-2027: 1,3 miliardi restano al loro posto, Bruxelles è rassicurata, ma dopo il caso Vesta la priorità non è più solo spendere bene. È tornare a governare politicamente un Fondo che, per la prima volta, ha smesso di essere invisibile e soprattutto evitare l’immagine di un welfare a colpi di click.

Via libera europeo, gruzzolo invariato

La revisione del Programma, approvata l’11 dicembre dal Comitato di Sorveglianza e condivisa con la Direzione generale Employment della Commissione europea, non cambia la cifra complessiva – 1,318 miliardi – ma interviene su tempi e modalità. Più prefinanziamenti, un anno in più per rendicontare le spese, minore rischio di disimpegno automatico dei fondi: una mossa tecnica, certo, ma con un peso politico evidente. Perché perdere soldi europei, di questi tempi, non se lo può permettere nessuno. Tantomeno una Giunta che ha fatto del “saper spendere” uno dei suoi mantra.

Competenze e filiere

Dentro la riprogrammazione entra anche una novità che al Grattacielo definiscono strategica: la nuova Priorità Step, pensata per sostenere le tecnologie critiche – digitale, deep-tech, cleantech, biotecnologie – e rafforzare le filiere produttive piemontesi. Un capitolo che dialoga direttamente con il Fesr e che serve a mandare un segnale a Bruxelles: il Piemonte non vuole solo redistribuire risorse, ma usarle per posizionarsi nelle transizioni industriali che contano. Dietro la retorica dell’autonomia strategica, c’è la consapevolezza che senza competenze e innovazione la competitività resta uno slogan.

Ed è proprio sulle competenze che la Regione concentra gran parte delle risorse. Le borse di studio universitarie salgono a 108,7 milioni, gli ITS Academy arrivano a 76,7 milioni e l’istruzione e formazione professionale sfiora i 300 milioni. Vengono garantiti 219 milioni per i servizi al lavoro nelle annualità post-GOL e la continuità delle Accademie di Filiera. Nessun colpo di teatro, ma un rafforzamento dei pilastri già esistenti, nella convinzione che il mismatch tra domanda e offerta di lavoro resti il vero tallone d’Achille del sistema regionale.

“Scelta politica netta”

Nel comunicato ufficiale, il governatore Alberto Cirio e la sua vice Elena Chiorino parlano di “scelta politica netta e responsabile”: accelerare l’attuazione delle politiche, mettere a terra le risorse, tutelare gli interventi sociali. Traduzione meno istituzionale: evitare figuracce con l’Europa e spegnere gli incendi interni, senza rinviare risposte che cittadini e imprese aspettano da anni.

Dal click al flop

Il fronte più caldo resta però quello del Buono Vesta. Finanziato con 10 milioni di euro del Fse+, il voucher per le famiglie con figli tra 0 e 6 anni è esploso al primo click day utile. Alle 00.01 del 20 settembre, circa 50 mila famiglie collegate; mezz’ora dopo, il sistema chiude: domande pari a quelle finanziabili, 40 mila escluse. Da lì, una valanga di proteste, segnalazioni, accuse di irregolarità e una narrazione che ha fatto male alla Giunta: “una lotteria sulla pelle delle famiglie”, come l’hanno definita le opposizioni.

Le polemiche non si sono fermate al malcontento social. Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra di Palazzo Lascaris ha chiesto al Csi i dati della procedura, denunciando l’impossibilità di ottenere un elenco – seppur anonimo – dei beneficiari in ordine cronologico. C’è chi ha presentato ricorso, chi si è rivolto al Difensore civico, chi ha chiamato in causa direttamente Bruxelles. Una grana politica che ha messo sotto pressione l’intero impianto del Programma.

Lotteria per Isee

L’assessore al Welfare Maurizio Marrone non si è mostrato particolarmente colpito dalle critiche. Anzi, ha annunciato querele rivendicando i risultati: 10 mila famiglie aiutate senza “le lungaggini dei bandi”, con un’ampia presenza di ceto medio tra i beneficiari. Il click day, difeso “a spada tratta”, resta per Marrone uno strumento di rapidità ed efficacia.

Il vero cambio di passo arriva però a Bruxelles. Nel 2026 le risorse per Vesta raddoppiano: da 10 a 20 milioni di euro. E insieme ai soldi, prende forma anche una correzione di rotta. Durante gli incontri con la Commissione europea si è rivista la procedura: resta il click day, ma con fondi suddivisi per fasce Isee. Tre o quattro tranche, ciascuna dedicata a uno scaglione di reddito, per evitare che la corsa al voucher premi solo i più veloci e lasci indietro i più fragili. Il Csi sta lavorando alle simulazioni informatiche; la decisione finale su come ripartire i fondi spetterà alla Giunta. L’idea è semplice nella teoria, più complessa nella pratica: mantenere il click day, ma rendere la competizione meno cieca.

Fse+ ombrello (e parafulmine)

Dentro il Fse+ restano anche altri capitoli sensibili: il sostegno al reinserimento lavorativo delle donne che hanno interrotto l’attività a causa di tumori, le politiche per l’occupazione femminile e giovanile, l’inclusione sociale che assorbe oltre il 30% delle risorse, il rafforzamento dei servizi di welfare territoriale. Un contenitore ampio, che tiene insieme lavoro, formazione e politiche sociali. E che, con la riprogrammazione, diventa anche lo scudo dietro cui la Regione prova a rimettere ordine.

In sintesi, 1,3 miliardi restano al loro posto e il Piemonte si presenta a Bruxelles con i conti in ordine. Ma il vero banco di prova sarà sul terreno, quando Vesta tornerà online e le famiglie si rimetteranno in coda. Perché i fondi europei possono essere riprogrammati. La fiducia, molto meno.