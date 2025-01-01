Figlio vittima delle Br fa gli auguri a polizia in presidio ad Askatasuna

Il figlio di un poliziotto ucciso dalle Brigate Rosse nel 1977 a Torino ha portato gli auguri di Natale, ieri, gli agenti delle forze dell'ordine in presidio davanti alla palazzina dove fino a qualche giorno fa si era insediato il centro sociale Askatasuna, nel quartiere Vanchiglia. Si tratta di Giovanni Berardi, oggi presidente dell'Asevit-Associazione europea vittime del terrorismo. "A Torino - ha detto - non c'è posto migliore e non ci sono persone migliori alle quali oggi per orgoglio, per affetto e gratitudine si possa davvero augurare un sincero, sentito, vero, felice Santo Natale". Il padre di Giovanni, Rosario, era un maresciallo di pubblica sicurezza: il 10 marzo 1977 fu raggiunto dai colpi di pistola esplosi da un commando composto da quattro persone mentre, in corso Belgio, attendeva il tram per andare al lavoro.