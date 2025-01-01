Spaccio di famiglia: madre e figlio arrestati

Una segnalazione alla questura giunta attraverso l'applicazione You Pol ha portato, a Torino, all'arresto di una donna e del figlio per detenzione e spaccio di stupefacenti. I due abitano in appartamenti diversi nello stesso condominio del quartiere San Paolo. Nell'alloggio della madre c'erano 300 grammi tra hashish e marijuana, due cellulari, bustine per confezionare le dosi e 1.500 euro in contanti. Il figlio, arrivato in un secondo momento, ha dichiarato di vivere con la donna ma aveva un mazzo di chiavi di un appartamento vicino, dove c'erano 350 grammi di hashish, bilancini e 1.700 euro. La segnalazione, anonima, parlava di un'attività di spaccio portata avanti da due parenti.